Havi 2 250 lej kockázati pótlékot kapnak azok az egészségügyi dolgozók, akik fertőzött beteget kezelnek

Azok az egészségügyi dolgozók, akik közvetlenül érintettek a koronavírus-fertőzöttek kezelésében, havi 2 500 lejt kapnak a fizetésük mellé kockázati pótlékként (amiből levonódik a 10%-os jövedelemadó). Ezt a támogatást megközelítőleg 75 ezer egészségügyi dolgozó fogja megkapni, nemcsak az orvosok, hanem az asszisztensek és a mentőegységeken szolgálók is – jelentette be hétfőn Marcel Boloș, az európai alapok minisztere.



E mellett ami az orvosi védő- és egyéb felszereléseket illeti, 350 millió eurót fognak fordítani. A miniszter ennek értelmében felszólította a közegészségügyi egységeket és a helyi hatóságokat, hogy közbeszerzéssel szerezzék be a szükséges felszereléseket, mert a visszatérítési folyamatot az európai procedúrák szerint fogják lefojtatni.



A kormány engedélyezte a moduláris kórházak létesítését, illetve orvosi logisztikai tárolók beszerzését is.



Továbbá ezer szociális- és közösségi asszisztens bevonásával otthoni gondozást biztosítanak a 65 évnél idősebb emberek számára, akik otthoni elkülönítésben vannak és igénylik az ilyen természetű szolgáltatásokat. Mindeddig 100 ezer idős embert vettek számításba, és hamarosan elindítják a programot – mondta a miniszter. Létesítenek egy zöld telefonvonalat, amelyen a szükségben lévő állampolgárok majd igényelhetik az otthoni gondozást.



A kormány engedélyezte, hogy az érintett alapból – 300 millió euróról van szó – a kényszerszabadságon lévő emberek fizetéseit fogja eszközölni. A megnevezett összeget, ha lehet növelni fogják.



Ezeken kívül a kormány 170 ezer csomagot állít össze személyes higiéniai termékekből, amelyeket a karanténokban, az árvaházakban, és az idősotthonokban fognak kiosztani.



Az intézkedésekben foglalt kiadások végösszege 810 millió euró értékű (3.9 milliárd lej). (hotnews, hírszerk)

