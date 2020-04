Kedden tovább emelkedett a koronavírusban elhunytak száma Romániában

Újabb hat koronavírussal fertőzött személy halt meg Romániában, ezzel 182-re nőtt a COVID-19 halálos áldozatainak száma - tájékoztatott kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Meghalt egy 67 éves, Mehedinţi megyei nő, egy 60 éves, Ialomiţa megyei férfi, egy 66 éves, Fehér megyei férfi, egy 94 éves, Arad megyei férfi, egy 65 éves, Szilágy megyei férfi, és egy 70 éves bukaresti nő.



Valamennyien több más betegségben is szenvedtek.





Újabb nyolc koronavírussal fertőzött személy halt meg Romániában, ezzel 176-ra nőtt a kór halálos áldozatainak száma - tájékoztatott a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Meghalt egy 78 éves, Suceava megyei férfi, egy 79 éves, Suceava megyei nő, egy 65 éves, Suceava megyei nő, egy 41 éves, Suceava megyei férfi, egy 66 éves, Suceava megyei férfi, egy 42 éves Szatmár megyei férfi, egy 66 éves Szatmár megyei férfi, és egy 83 éves, Beszterce-Naszód megyei férfi.



Többségük több más betegségben is szenvedett.



