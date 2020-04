A dévai kórház menedzsere és orvosigazgatója is felmondott

Felmondott Silviu Didilescu , a dévai kórház menedzsere és Claudiu Antal, a kórház orvosigazgatója, nyilatkozta a Digi24.ro-nak Vasilică Potecă, Hunyad megye prefektusa.



Hétfőn a kórház szakszervezete 'visszaéléssel' vádolta a vezetőséget azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeket a koronavírus-járvány leküzdésére hoztak. Az egészségügyi és a munkaügyi miniszternek írt levelükben kifogásolták, hogy miután március 29-én a kórház karanténba került, a vezetőség megtiltotta a személyzetnek, hogy elhagyják az intézményt, még azoknak is, akiknek teszteredményeik negatívak voltak, írja az Agerpres hírügynökség.



A prefektus tájékoztatta az ügyről Nelu Tătaru egészségügyi minisztert és Raed Arafatot, az országos vészhelyzeti főigazgatóság vezetőjét, akik azt a javaslatot tették, hogy találjon egy olyan személyt a kórház élére, aki képes végrehajtani a sürgősségi állapotra vonatkozó tervet, és az orvoskollégáit is képes meggyőzni annak életképességéről.



Felmerült az is, hogy egy katonai orvoscsoport veszi át a kórház vezetését, ám erről a döntést minisztériumi szinten kell meghozni. Ezt az eljárást alkalmazták egyébként a Suceava Megyei Sürgősségi Kórháznál is, amikor ott lemondott a kórház menedzsere és orvosigazgatója.



A kórházban jelenleg 105 koronavírus-fertőzött beteget ápolnak, ebből 26-ot hétfőn szállítottak be az intézménybe. A prefektus figyelmeztetett, hogy amennyiben a fertőzöttek száma ilyen ritmusban növekszik, úgy a kórház nagyon hamar meg fog telni, és nem fogják tudni kellőképpen ellátni a fertőzötteket.



A kórház orvosai közül eddig 6-nak lett pozitív a koronavírus tesztje, közülük hármat az intézményben, hármat pedig Temesváron helyeztek orvosi felügyelet alá. A prefektus állítása szerint az orvosok egészségi állapota jó.



A prefektus azt is elmondta, hogy a kórházban megfelelő mennyiségben vannak az orvosi felszerelések, viszont gyógyszerhiánnyal küszködnek. (digi24.ro/hírszerk.)



Nyitókép: digi24.ro



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!