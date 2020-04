Idén elmaradnak a próbavizsgák

Idén nem tartják meg a próbavizsgákat, ezeket gyakorlótesztekkel helyettesítik - jelentette be hétfő késő este a Realitatea Plus televízió műsorában Monica Anisie tanügyminiszter.



A tárcavezető szerint a nyolcadikos és tizenkettedikes tanulóknak szánt gyakorlóteszteket naponta mutatják be a román közszolgálati televízióban, pénteken pedig közzéteszik a javítási rácsokat is. A tanulók ezek segítségével akár maguk is képesek lesznek kiértékelni dolgozataikat, de Anisie szerint hasznos lenne, hogyha ezeket tanáraikkal is átbeszélnék. A tesztek megoldásával a gyerekek folytatják a felkészülést a vizsgára - mondta a tanügyminiszter.



A miniszter szerint a tanulók 60 százalékának van lehetősége, hogy online rendszerben vegyen részt az oktatában. A tárcavezető kifejtette: amióta felfüggesztették a tanítást, nem vettek új leckéket, és a nem is osztályozták a tanulókat, csak az ismeretek rögzítésére került sor.



A miniszter azt javasolta a tanároknak, hogy az április 3-a és 21-e közötti vakáció idején vegyenek ki szabadságot. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!