Ma reggel el is utazott Milánóba egy 17 fős romániai önkéntes orvoscsapat

Alig pár órával Klaus Johannis államelnök tegnapi bejelentése után, egy 11 orvosból és 6 asszisztensből álló önkéntes csapat ma reggel el is indult repülővel Milánó felé. Amint arról írtunk, az államelnök tegnap beszélt arról, hogy Románia szolidaritást vállal és önkénteseket küld oda, ahol nagy szükség van segítségre.



Az ebihoreanul.ro megszólaltatta Hadrian Borceát, a Bihar megyei SMURD vezetőjét, aki elmondta: körülbelül egy héttel ezelőtt kezdték el szervezni az akciót. Akkor Raed Arafat belügyi államtitkár, az országos vészhelyzeti felügyelőség vezetője küldött egy körlevelet, amiben afelől érdeklődött, hogy lennének-e olyanok, akik vállalnának önkéntes munkát Olaszországban.



Borcea elmondta: büszke arra, hogy a sürgősségiről két orvos-kollégája is vállalta a szolgálatot, akik minden valószínűség szerint értékes tapasztalatokkal segítik majd az itthoniak munkáját. Mint kiderült, további két Bihar megyei tagja is van a csapatnak: egy orvos és egy nővér a megyei kórház intenzív osztályáról.



A SMURD-os orvos azonban nem árulta el, kikről van szó, mivel kímélni akarta őket, szerinte ugyanis a lakosság hozzáállása azokhoz, akik vírus-fertőzötteket gyógyítanak, nem éppen pozitív. Az önkéntes csapat tagjai egyébként először eligazításon veszenk részt, majd 14 napig olaszországi kórházakban fognak dolgozni. (ebihoreanul.ro, hírszerk.)



Fotó: Online Marketing/unsplash.com



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!