Kedd délre jelentősen nőtt az új fertőzöttek és a gyógyultak száma is

Az elmúlt 24 órában 360 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak a hatóságok, így Romániában a járvány kezdete óta már 4. 417-en fertőzöttek meg a kórral. Eddig 182 ember halt bele a fertőzésbe és 460 személyt nyilvánítottak gyógyultnak, ebből 54-et csak az elmúlt egy napban. Jelenleg 247 páciens szorul intenzív terápiás kezelésre.







Az ország területén 25 379 személy van intézményes karanténban, további 91 369 személy pedig otthoni elkülönítésben. Kedd délutánig az országban összesen 43 578 koronavírus-tesztet végeztek el.







A 2-es számú katonai rendelet hatályba lépése óta 1700 személyt helyeztek hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elkülönítésre vonatkozó előírásokat - közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Továbbá 57, hatósági karanténban lévő személy elhagyta a karanténközpontot, ezért újabb 14 napra vesztegzár alá vonták őket.



Eddig összesen 326 ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt.



Az elmúlt 24 órában országszerte 6757 olyan személyt tartóztattak fel a csendőrök és rendőrök, akik nem tartották be a kijárási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírásait. A Román Rendőrség tájékoztatása értelmében összesen 16.497.175 lej értékben róttak ki bírságot emiatt.



A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja - nyomatékosítják. A külföldön élő román állampolgárok a +4021.320.20.20 számon érdeklődhetnek a témáról.



Ez idáig összesen 631 külföldön élő román állampolgárt diagnosztizáltak koronavírussal, a halálesetek száma továbbra is 29.



400-an Olaszországban, 193-an Spanyolországban, 15-en Franciaországban, 8-an Németországban, hatan Nagy Britanniában, ketten Namíbiában, ketten Indonéziában fertőződtek meg, egy-egy személy pedig Tunéziában, Írországban, Luxemburgban, Belgiumban és az Amerikai Egyesült Államokban betegedett meg.



A koronavírus-járvány kitörése óta 29 román állampolgár halt meg külföldön, kilenc Olaszországban, hét Franciaországban, hat az Egyesült Királyságban, hat Spanyolországban és egy Németországban.



Április 6-áig összesen 582.554 koronavírusos esetet jegyeztek Európában. A legtöbb koronavírusos beteg Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban van.



(hírszerk.)





Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!