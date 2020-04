Júliusban rendezhetik meg az idei képességvizsgákat és az érettségit

Az idén júliusban rendezhetik meg a 8. osztályosok képességvizsgáját és 12. osztályosok érettségijét, viszont a tételek között nem szerepelhet a második félév anyaga, jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Monica Anisie tanügyminiszter.



A tanügyminiszter kifejtette, hogy az elmúlt napokban konzultációt folyatott a hazai pedagógusokkal, a szülői szövetségekkel és az uniós tagállamok tanügyminisztereivel is és úgy tűnik, az idei tanév a következőképpen fog lebonyolódni:



- várhatóan május 16-a után kezdődhet újra az oktatás, ám ez nagyban függ a koronavírus terjedésétől és attól, hogy a Rendkívüli Helyzetek Országos Bizottsága a továbbiakban milyen intézkedéseket rendel el.



- júliusra tolódhat a képességvizsgák és az érettségi vizsgák időpontja, ám ezeken a vizsgákon nem kérik majd számon az idei tanév második félévének a tananyagát.



- a miniszter állítása szerint dolgozatíratáskor a tanárok csak a március 11-ig leadott tananyagot kérhetik számon a diákoktól.







A miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy rendeletet adott ki, amely értelmében idén nem tartják meg a próbavizsgákat, a 2., 4. és 6. osztályosok országos felmérőjét és a tantárgyversenyeket sem, illetve a tantárgyversenyek nyerteseinek speciális érettségi, vagy országos felmérő vizsgáját sem.



A nulladik osztályba és óvodába való beiratkozást is későbbi időpontra halasztják el, akárcsak a tanári versenyvizsga beütemezését. A pontos dátumot rögtön a tanítás újrakezdése után jelentik majd be, mutatott még rá Anisie.



(hotnews.ro/hírszerk.)

