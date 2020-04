Kézfertőtlenítővel szerelik fel Kolozsvár-szerte a megállókat, zöldségpiacokat és a tömbházakat

Kézfertőtlenítő szereket helyeztek ki Kolozsvár-szerte a megállókban, a zöldségpiacokon és tömbházakban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, számolt be a hírről Facebook-oldalán Oláh Emese.



A kolozsvári alpolgármester szerint eddig összesen 130, Monostor és Mărăști negyedi tömbházat, 15 buszmegállót és 5 piacot láttak el fertőtlenítőszer-adagolókkal.



A köztéri helyszínek a következők:



- Expo Transilvania megálló - Szamosfalvi út/str. Aurel Vlaicu

- Képzőművészet megálló - Szamosfalvi út

- Constantin Prezan megálló - Szamosfalvi út

- Liliom/Crinului megálló - Magyar utca/B-dul 21 Decembrie 1989

- Mărăști piaci megálló - Magyar utca/B-dul 21 Decembrie 1989

- Unió/Memorandumului utca északi megálló

- Unió/Memorandumului utca déli megálló

- Gyermekkórház megálló - Mócok útja/Calea Moților

- Flora megálló - Fenesi út/Calea Florești

- Bucsony/Bucium megálló

- Minerva - Kalányos utca/str. Primăverii

- Izlazului megálló

- Román Színház megálló - Hunyadi tér/Piața Ștefan cel Mare

- Állomás tér

- Új állomás tér - peron - Állomás tér/Piața Gării



Zöldségpiacok:



- Flora piac

- Donát negyedi piac

- Hermes piac

- Ira piac

- Hajnal negyedi piac



Az alpolgármester ígérete szerint a közeljövőben a többi megállót is ellátják kézfertőtlenítő adagolókkal, illetve a tömbházak felszerelése is folytatódik. (hírszerk.)



