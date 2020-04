Sürgősségi eljárással kezdi újra a paracetamol gyártását egy iași-i gyógyszergyár

Paracetamolt és novocalmint fog a romániai gyógyszertáraknak és kórházaknak szállítani az Antibiotice Iaşi gyógyszergyár, amely most sürgősen újrakezdi ezek gyártását, jelentette be kedden a vállalat.



A gyógyszergyár képviselői elmondták, sürgősségi eljárással újra elkezdték gyártani a paracetamol és a metamizol-nátrium (vény alapján megvehető, a paracetamol alternatívájaként ismert gyógyszer) alapú gyógyszereket, tekintve, hogy világszerte ezt a két szert ajánlják a COVID-19 fertőzés esetében fellépő láz és enyhébb tünetek kezelésére.



A vállalat rendelkezik a gyógyszergyártáshoz és -értékesítéshez szükséges minden engedéllyel, felszereléssel és tapasztalattal, így a COVID-19 tüneti kezeléséhez szükséges gyógyszereket is képes nagy mennyiségben legyártani, mondta el Ioan Nani, az Antibiotice Iaşi vezérigazgatója.



A cég képviselői szerint a paracetamol hatékony a légúti fertőzések kezelésében, a láz és a fájdalom csökkentésében, emiatt csökkentek drasztikusan ebben az időszakban a patikák készletei.(agerpres)

