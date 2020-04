Online egyeztettek a parlamenti pártok vezetői az egészségügyi válságról és a gazdasági hatásairól

Ludovic Orban, a PNL vezetőjének kivételével online videokonferencián egyeztettek a parlamenti pártok vezetői az egészségügyi válságról, annak gazdasági hatásairól, illetve a lehetséges megoldásokról. A megbeszélésén részt vett Marcel Ciolacu, a PSD megbízott elnöke, Dan Barna, az USR elnöke, Victor Ponta, a PRO Románia elnöke, Călin Popescu-Tăriceanu, az ALDE elnöke, Eugen Tomac, a PMP elnöke, illetve természetesen Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is. A virtuális találkozóra az után került sor, hogy Marcel Ciolacu vasárnap felhívást tett közzé a parlamenti pártok vezetői felé, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a koronavírus-járvány okozata válság következményeinek az enyhítésére.



"Ma a PNL volt az egyetlen párt, amely a párbeszéd minden formáját elutasította az egészségügyi és gazdasági válság miatt kialakult jelenlegi romániai helyzetéről" - írta Facebook bejegyzésében a PSD megbízott elnöke, aki szerint a PNL kivételével minden párt megértette, hogy össze kell fogjanak a parlamentben és együttesen kell fellépjenek, amikor sürgősségi intézkedésekre van szükség a románok és az üzleti környezet támogatásához. Úgy vélekedik, hogy a parlamentnek és a kormánynak minden eddiginél jobban össze kellene dolgozzon.



Hasonló üzenetet fogalmazott meg az RMDSZ elnöke is a találkozó után. "Rossz üzenete van egy olyan időszakban, amikor leginkább együtt kellene működni. Mert a legjobb megoldásokat közösen tudjuk megtalálni most. Párbeszéddel a kormány és a parlament, illetve a parlamenti pártok között. Félre kell tennünk minden más vitát, hiszen első az emberek egészsége, az egészségügyi rendszer működése, a segítségnyújtás a kis- és középvállalkozóknak és mindazoknak, akik munka nélkül maradtak. Azzal a kéréssel fordulunk Ludovic Orbanhoz, hogy miniszterelnökként és pártelnökként hetente egyszer vegyen részt egy megbeszélésen a párelnökökkel" - közölte Kelem Hunor szavait az RMDSZ sajtószolgálata.

