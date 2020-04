Mikrobuszokat indít a magyar-román határra Hargita Megye Tanácsa

Mikrobuszokat indít a borsi határátkelőhöz Hargita Megye Tanácsa - ezt a Facebookos videóüzenetben jelentette be Borboly Csaba megyei tanácselnök és Bíró Barna Botond alelnök.



A videóban Borboly Csaba megerősítette azt a korábbi álláspontját, hogy aki teheti, ne induljon haza külföldről. A megyei tanács elnöke szerint Magyarország jobban fel van készülve és jobban el van látva. A térség polgármestereivel egyeztetve mégis egy rendszert dolgoztak ki, hogy a Magyarországról rendkívül indokolt esetben útnak indulókat segítséget a határtól való hazajutásban.



A községek polgármesteri hivatalainál kell jelentkezniük azoknak, akik haza szeretnének jutni. A megyei tanács elsősorban koordinációs szerepet vállalt az utazások megszervezésében. Olyan cégeket keresett, akik biztonságosan le tudják bonyolítani a személyek hazaszállítását.



A megyei tanács munkatársai egy jelentkezési lapot is összeállítottak. Ebben néhány alapadat mellett olyan információkat is ki kell tölteni, mint kiindulás helyet és az utazás útvonalát, illetve a jelentkezések során meg kell jelölni egy olyan személyt, aki igazolni tudja a kint tartózkodás célját. A megyei tanács elnöke arra kérte az emberek, hogy őszintén töltsék ki a jelentkezési lapot.





👉 Hargita megye polgármesteri hivatalai, illetve Hargita Megye Tanácsa szállítást szervez a borsi határátkelőtől Hargita... Közzétette: Borboly Csaba – 2020. április 7., kedd