Nagyon feszült a hangulat Suceaván a kórházi dolgozók és a katonai vezetőség között

Ionel Oprea, a Suceava Megyei Sürgősség Kórház élére kinevezett katonai orvoscsoport vezetője a Digi24.ro-nak nyilatkozott a kórházban lévő állapotokról.



Elmondása szerint egyáltalán nem feszültségmentes a hangulat a kórházban, egyes orvosok panaszkodnak a katonai vezetésre. Oprea állítása szerint a kórházban találkozott olyan olyanokkal is, akik egyszerűen megtagadták az orvosi védőfelszerelés viselését is, pedig abból volt elegendő a raktárban.



A katonai orvosi csoport vezetője közölte, éppen emiatt úgy döntött, hogy elkülöníti a teljes kórházi személyzetet, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy a kórház a fertőzések forrása, ahonnan a vírus továbbterjedt a városban is.



A személyzet rendelkezésére bocsátottak szállodákat és egy egyetemi bentlakást is, amelyek most intézményesített karanténként funkcionálnak. A teljes kórházi személyzetnek kötelessége a számára biztosított helyen elfoglalnia a szállását és a prefektusi hivatal által biztosított járműveken közlekedni a kórház és a szállása között.



Oprea elmondása szerint az intézkedés nem kis feszültséget okozott a személyzet és a katonai vezetés között, de a szabály mindenkire kötelező, és aki nem tartja be, az nem folytathatja tovább a tevékenységét a kórházban. Állítása szerint minimálisra kell csökkenteni annak az esélyét, hogy a kórházból bárki is megfertőzzön egy külső személyt, beleértve a kórházi személyzet családtagjait is.



Az intézkedés miatt a személyzet éppen ezért választhat, hogy vagy betartja a szigorú szabályokat, vagy szabadságra, esetleg fizetetlen szabadságra megy. Oprea állítása szerint sokan most mentek szabadságra, hogy ez a szörnyű helyzet kialakult, szerinte szükség van valamilyen törvényes lehetőséget találni a helyzet megoldására, ezek között szerepelhet a munkaszerződés ideiglenes felfüggesztése, vagy a kényszerszabadság is.



A orvoscsoport vezetője azt mondta, hogy az egészségügyi minisztériumtól kell majd embereket kérniük a hiányzó kórházi személyzet pótlására, de nekik mindenképpen egy egészséges egészségügyi személyzettel kell együtt dolgozniuk, hogy a biztonságos munkavégzést garantálni tudják.



Azt is elmondta, hogy a kórházban jelenleg dolgozó személyzet közül sokan teljesen ki vannak merülve, mivel éjt-nappallá téve dolgoztak az elmúlt időszakban, sokan pedig karanténba kerültek, mivel elkapták a fertőzést, míg mások távoztak az intézményből. Állítása szerint leírhatatlan állapotok uralkodnak a kórházban.



Az elmúlt 72 órában igyekeztek letesztelni a kórház teljes személyzetét és 288 koronavírus-tesztből 50-nek lett pozitív az eredménye, viszont még mindig vannak olyan személyek, akik tesztelés előtt állnak. A meggyógyult egészségügyi személyzetet, aki elhagyhatják a karantént, azokat majd várják vissza a csapatba, mondta Oprea.



A Digi24-nek nyilatkozó katonai orvoscsoport vezetője azt is elmondta, hogy talán meglepődhetnek a hallgatók, de rengeteg biológiai védőfelszerelést talált raktáron, amit a személyzet egyszerűen nem használt. Ő elrendelte, hogy azokat osszák szét és mindenki kötelezően, az előírásoknak megfelelően közlekedjen a kórházban, és az előírásoknak megfelelően érintkezzen a betegekkel. Elmondása szerint nagyon nehéz volt a személyzet egy részét rávenni, hogy tartsák be ezeket a szabályokat.



Manuela Șestac, a Suceava Megyei Sürgősségi Kórház idegsebésze Oprea nyilatkozatára hivatkozva azt állítja, sem ő, sem kollégái nem értik, hogy azok, akik megfelelőképpen használják az orvosi védőfelszerelést, miért kényszerülnek intézményesített karanténba. Elmondása szerint a kórházi személyzet tagjai közül sokan nem is ismerik pontosan a katonai vezetés által bevezetett előírásokat, továbbá sem ő, sem az orvoskollégái nem értették pontosan, hogy mit is takarnak a katonai orvoscsoport vezetőjének a kényszerszabadságra, valamint a munkaszerződés felbontására vonatkozó kijelentései. (digi24.ro/hírszerk.)



Nyitókép: HotNews

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!