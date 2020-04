Vass Levente: Románia elkerülte az egészségügyi rendszer katasztrofális túlterhelését, de vannak még kihívások

„Románia elkerülte a katasztrofálisnak nevezhető, egészségügyi rendszer tűrőképességét meghaladó járványügyi görbét” – mutatott rá a közösségi médiában közzétett videójában Dr. Vass Levente, RMDSZ-es parlamenti képviselő, aki az április 7-i egészségügyi világnap alkalmával beszélt a jelenlegi helyzetről.





A koronavírus lehetséges lefolyásai

A képviselő állítása szerint sokat dolgozott azon, hogy az egészségügyi világnap alkalmából valami pozitívat, biztatót tudjon mondani az egészségügyi személyzetnek, betegeknek és az otthoni izolációban ülő marosvásárhelyieknek és erdélyieknek egyaránt.Végül arra a következtetésre jutott, hogy az első jó hír, amit közölhet, az-az, hogy a romániai koronavírusos fertőzéseket sikerült mérsékelt szinten tartani, megelőzve ezzel azt, hogy a megbetegedések száma hirtelen növekedjen és az egészségügyi rendszer kapacitását meghaladó terhelésnek legyen kitéve.A képviselőház egészségügyi szakbizottságának titkára új kihívást is megfogalmazott Románia egészségügyi rendszere számára, ami a járvány után, a nem koronavírussal fertőzött betegek megfelelő ellását jelenti, előtte pedig azt, hogy a továbbiakban Romániának sikerül-e elkerülnie a bemutatott ábrán látható következő sárga, meredek ívet. Ehhez szerinte folytatni kell a szükségállapot ideje alatti izolációt és a húsvéti ünneplést szűk családi körben kellene lefolytatni.Fontosnak látta kihangsúlyozni azt is, hogy az ideálisnak vélt világoskék járványügyi görbe akár már ősszel új hullámot képezhet. Ha azonban a romániai lakosok a következő 2-3 hétben türelmesek lesznek és betartják az óvintézkedéseket, izolációban maradnak, akkor kedvező olyan körülmények között lehet majd tartania a koronavírus lefolyását és a későbbi számadatok is pozitívak lesznek.Vass Levente ezt követően megjegyezte a gyógyultak számának a második, világoskék hullámnak az elkerülésében van jelentősége, hiszen a már gyógyult betegek 90-93 százalékánál kialakul az immunitás. Ezért, ha a járvány újra meg is jelenik ősszel, sokkal lassabban fog terjedni, ezáltal az egészségügyi rendszerünk képes lesz ilyen nehéz és megszorító intézkedések nélkül is helytállni.A képviselő második jó hírt az egészségügyi személyzet megnyugtatására szánta. Elmondta, nemcsak Romániában és Magyarországon, hanem Európa szerte fertőződnek meg egészségügyben dolgozók, azonban hála a kezeléseknek, néhány eset kivételével – amiért sajnálatát fejezte ki –, „elviekben” ezek az emberek is meggyógyulnak.Ezt demonstrálta is, annak érdekében, hogy megmutassa nemcsak Romániában ijesztőek a számok: elsőként Spanyolországot hozta fel példának, ahol 12 000 egészségügyi dolgozó betegedett meg az elmúlt 2-3 hétben; a sort Németország követte, ahol ez a szám 2 300; majd Olaszországot is megemlítette, ahol 7 000 egészségügyi dolgozó betegedett meg. Olaszország Lombardia tartományán belül több mint a 20 százaléka. Mint mondta, Románia esetében a védőeszközök hiányának és a nem használatának köszönhetően az egészségügyi dolgozók 15 százalékabetegedett meg, Magyarországon pedig a 12 százaléka.