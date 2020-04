Meghalt egy maros megyei nő is, 200 fölé emelkedett a járványban elhunytak száma Romániában

Frissítés: Maros megyei nő a koronavírus 210. áldozata Romániában.



A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) szerdai tájékoztatása szerint a 60 éves asszonynál április elsején láz, fejfájás, mellkasi fájdalom, legyengülés tünetei jelentkeztek. A nőt április 5-én utalták be a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórházba. Ugyanazon a napon a segesvári városi kórházba szállították át. Koronavírussal való fertőzöttsége április 6-án bizonyosodott be. Április 7-én elhunyt.



A páciens magas vérnyomásban és szívbetegségben szenvedett.



Frissítés: Újabb két koronavírussal fertőzött személy halt meg Romániában, ezzel 207-re nőtt a COVID-19 halálos áldozatainak száma - tájékoztatott szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Meghalt egy 67 éves, Hunyad megyei férfi, és egy 63 éves, Fehér megyei férfi.



Mindketten több más betegségben is szenvedtek.



Újabb nyolc koronavírussal fertőzött személy halt meg Romániában, ezzel 205-re nőtt a COVID-19 halálos áldozatainak száma - tájékoztatott szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Meghalt egy 90 éves, Fehér megyei férfi, és egy 67 éves, Botoşani megyei nő.



Mindketten több más betegségben is szenvedtek.





Meghalt egy 53 éves, Suceava megyei férfi, egy 61 éves, Maros megyei nő, egy 38 éves, Konstanca megyei nő, egy 90 éves, bukaresti nő, egy 57 éves, bukaresti férfi, és egy 76 éves, bukaresti nő.



Az 53 éves férfinek, aki mentős volt a suceavai mentőszolgálatnál, és a 38 éves nőnek nem voltak egyéb betegségei, a többiek több más kórban is szenvedtek. (agerpres)



Hírünket a nap folyamán többször is frissíteni fogjuk!



