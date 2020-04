A járványtani ankét szerint nem az Ausztriában síző orvosok hozták magukkal a koronavírust a kórházba

Dr. András Pál sepsiszentgyörgyi szülész-nőgyógyász a Háromszéknek küldött közleményben fejtette ki, hogy hogy családja március eleji ausztriai sízésének miért nem lehet köze a sepsiszentgyörgyi megyei kórház nőgyógyászati osztályán megjelent koronavírus-fertőzéshez. A legfőbb indok szerinte az, hogy csak tizennyolc nappal azután jelentkeztek az első tünetei, hogy elhagyta Ausztriát.



Az orvosnak április 2-án még pozitív volt a tesztje, jelenleg otthoni elszigetelésben van. Úgy érzi az elmúlt két hétben számos igaztalan állítás látott napvilágot személyével kapcsolatban.



Állítása szerint február 29. és március 5. között a felső-ausztriai Schladmingben sízett fiával és párjával, a Waldfrieden Szállodában laktak, ahol az osztrák járványtani táblán elérhető adatok szerint koronavírus-fertőzött személy nem tartózkodott. Ezt követően március 21-ig mindhárman együtt voltak, párja és fia teszteredménye negatív. Állítása szerint március 21-ig tizenhat közeli ismerőssel találkozott, akik a találkozástól számított tizennégy napig karanténban voltak, de egyikük sem mutatott koronavírus-fertőzésre utaló jeleket. Továbbá a tulajdonában levő Gyne-Center magánklinikán március 9–20. között minden nap bejárt, a három alkalmazott, akik jelenleg is panaszmentesek, az említett időszakban pedig száznegyvennyolc pácienst vizsgáltak meg, közülük senki nem mutatott koronavírus-fertőzésre utaló jeleket a kontaktustól számított tizennégy nap alatt.



dr. András Pál kifejti, hogy mivel április 2-án a tesztje még pozitív volt, és ha ettől a dátumtól visszaszámolunk tizennégy napot, az március 20-ra esik. Hangsúlyozza: „a jelenlegi koronavírus-fertőzésről alkotott szakmai vélemény a több mint egymillió eset kapcsán az, hogy tizennégy nap után a teszt negatív, ez alapján neki március 19. után kellett megfertőződnie.



Tájékoztatása szerint az első tünetei március 21-én jelentkeztek, tizennyolc nappal azután, hogy elhagyta Ausztriát. Ez a tény ellentmond a fertőzéses folyamat ismert lezajlásának, mivel a lappangási idő maximum tizennégy nap, de általában a tünetek ötödik nap körül jelentkeznek.



A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház nőgyógyászati osztályán nála jelentek meg legkésőbb a tünetek, március 21-én, mondja. Állítása szerint egy kollégája március 18-án lázasan ment munkába, és miután megmérte a lázát, hazament.



A szülész-nőgyógyász kijelenti, hogy a fenti tények ismeretében a koronavírus-fertőzésnek semmi köze sincs a családja ausztriai síeléséhez, és ő is csak „ártatlan elszenvedője ennek a fertőzéses láncnak”.



A Facebook-oldalán közölte Dr. Kese Réka szülész-nőgyógyász is, hogy április 1-jei tesztje eredménye 2-án pozitívnak bizonyult, jelenleg a szülei üresen álló tömbházlakásában tölti az elkülönítés időszakát. A szülész-nőgyógyász a bejegyzésben kifejti, hogy a megyei kórház nőgyógyászati osztályán megjelent koronavírus-fertőzést személyéhez kötötték, de több tény is alátámasztja, hogy ez a következtetés téves.



Abban az ausztriai sírégióban, ahol február utolsó napjaitól március 8-ig voltak, egyetlen igazolt koronavírusos eset sem volt, továbbá a szállásuk sem szállodában, hanem Mitterberg településen volt, ahová sízés után mindig visszamentek. Elmondása szerint, amikor elhagyták Ausztriát, az ország még zöld zónának számított, így nem voltak kötelesek itthon elszigetelni magukat másoktól. A vele kontaktba lépő személyeknek is negatív lett a koronavírus-tesztje, illetve nem produkálták a tüneteket.



Dr. Kese Réka hangsúlyozza, az enyhe tünetekkel jelentkező COVID-19 fertőzés esetén a vírus kimutathatósága huszonegy nap körül van, és szerinte az ő április 2-i pozitív tesztje visszaszámlálással alátámasztja, hogy a fertőződés nem az ausztriai sízés alatt történt, hanem annak legkorábbi időpontja március 13. lehet, amikor ő már itthon dolgozott.



Az állítja, hogy András doktor tájékoztatta, hogy a járványtani vizsgálatot végző doktornő személyesen hívta fel és közölte, lezárult az ankét, az eredmények pedig egyértelműen kihangsúlyozzák, hogy ennek a fertőzésnek semmi köze az ausztriai sízésükhöz. (háromszék)

