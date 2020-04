Az állampolgárok tömeges tesztelésére szólítja fel a PSD a kormányt

A Szociáldemokrata Párt (PSD) úgy véli, a kormány azért kényszeríti otthonmaradásra a romániaiakat, mert "tehetetlenségből vagy felelőtlenségből" nem rendeli el a lakosság tömeges tesztelését, amint azt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlja, és ahogyan azok az államok cselekedtek, amelyek a leghatékonyabban kezelték eddig a koronavírus-világjárványt.



"Románia munkaerejének 20%-a inaktív jelenleg a kormány által elrendelt megszorítások miatt. Ennél is súlyosabb azonban az, hogy a széles körű tesztelés hiányában nincs is perspektíva a gazdaság újraindítására. Ugyanakkor a szükségállapot bevezetése óta az érintett cégek még semmiféle támogatást nem kaptak a kormánytól a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak juttatásán kívül, amely intézkedést is a PSD-től másolták. Az Orban-kormány gyakorlatilag azért kötelez az otthonmaradásra, mert tehetetlenségből vagy felelőtlenségből nem rendeli el a lakosság tömeges tesztelését" - áll a PSD hivatalos Facebook-oldalán szerdán közzétett bejegyzésben.



A szociáldemokraták azt tanácsolják a kormánynak, hogy minél több állampolgárt teszteljen, biztosítson védőmaszkokat és kezdje el "ágazatról ágazatra" újraindítani a gazdaságot.



"Minden nap késlekedés a románok életszínvonalának csökkenését idézi elő" - mutat még rá a PSD. (agerpres)



Kiemelt kép: Michal Jarmoluk képe a Pixabay -en.

