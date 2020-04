Elérte a 220-at a halottak száma csütörtökön Romániában

Frissítés: Kilenc, koronavírussal diagnosztizált személy halálát jelentette csütörtök reggel a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Ezzel 229-re nőtt azoknak az igazolt COVID-19-fertőzötteknek a száma Romániában, akik nem élték túl a betegséget.



Legutóbb egy 48 éves és egy 64 éves nő halt meg.



A 48 éves nő Vrancea megyei volt, állapotát másodfokú elhízottság súlyosbította. Április 4-én halt meg.



A 64 éves nő bukaresti volt, április 1-jén halt meg. A COVID-19-en kívül szív- és vesebetegségben is szenvedett.



Elhunyt továbbá két nő és öt férfi halt meg, a legfiatalabb 64, a legidősebb 88 éves volt.



A 221. eset egy 88 éves bukaresti férfi, aki cukorbetegségben, magas vérnyomásban, neoplazmában és Alzheimer-kórban szenvedett. Április 6-án halt meg.



A 222. eset egy 80 éves bukaresti nő, aki diabéteszben, máj-, szív- és vesebetegségben szenvedett. Április 2-án hunyt el.



A 223. eset egy 81 éves Brassó megyei férfi, aki túlsúlyos és cukorbeteg volt, mitrális szívbillentyű-elégtelenségben szenvedett. Szervezete április 8-án adta fel a harcot a betegségekkel.



A 224. eset egy Maros megyei 64 éves nő, aki szívbeteg, túlsúlyos és diabéteszes volt. Április 8-án hunyt el.



A 225. eset egy 66 éves, szintén Maros megyei, vesebeteg férfi, aki április 7-én vesztette életét.



A 226. eset egy Hunyad megyei 86 éves nő, aki a magas vérnyomás mellett demenciában, krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedett és mozgásképtelen volt. Április 5-én halt meg.



A 227. eset egy 70 éves Fehér megyei asszony, aki cukorbeteg és magas vérnyomásos volt. Április 8-án hunyt el.





-------------------------------



Frissítés: Hét, koronavírussal diagnosztizált személy halálát jelentette csütörtök reggel a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Ezzel 227-re nőtt azoknak az igazolt COVID-19-fertőzötteknek a száma Romániában, akik nem élték túl a betegséget.



Legutóbb két nő és öt férfi halt meg, a legfiatalabb 64, a legidősebb 88 éves volt.



A 221. eset egy 88 éves bukaresti férfi, aki cukorbetegségben, magas vérnyomásban, neoplazmában és Alzheimer-kórban szenvedett. Április 6-án halt meg.



A 222. eset egy 80 éves bukaresti nő, aki diabéteszben, máj-, szív- és vesebetegségben szenvedett. Április 2-án hunyt el.



A 223. eset egy 81 éves Brassó megyei férfi, aki túlsúlyos és cukorbeteg volt, mitrális szívbillentyű-elégtelenségben szenvedett. Szervezete április 8-án adta fel a harcot a betegségekkel.



A 224. eset egy Maros megyei 64 éves nő, aki szívbeteg, túlsúlyos és diabéteszes volt. Április 8-án hunyt el.



A 225. eset egy 66 éves, szintén Maros megyei, vesebeteg férfi, aki április 7-én vesztette életét.



A 226. eset egy Hunyad megyei 86 éves nő, aki a magas vérnyomás mellett demenciában, krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedett és mozgásképtelen volt. Április 5-én halt meg.



A 227. eset egy 70 éves Fehér megyei asszony, aki cukorbeteg és magas vérnyomásos volt. Április 8-án hunyt el.



---------------------------------------------



Újabb öt, koronavírussal diagnosztizált személy halt meg, ezzel 220-ra emelkedett a pandémia áldozatainak száma Romániában - közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Mindannyian férfiak, a legfiatalabb 35, a legidősebb 85 éves volt.



A 35 éves bukaresti férfi vesebetegségben szenvedett. Március 30-án diagnosztizálták COVID-19-cel, 31-én kómába esett, lélegeztetőgépen volt, április 2-án halt meg.



Egy 51 éves Beszterce-Naszód megyei férfi olyan személyekkel került kapcsolatba, akik az országba való hazatérésük után nem tartották be a lakhelyi karantén előírásait. Április 7-én hunyt el.



Az 58 éves Arad megyei férfit tüdőgyulladással és súlyos légzési elégtelenséggel szállították kórházba április 5-én. Április 7-én meghalt.



Egy 61 éves Szeben megyei férfiről március 27-én derült ki, hogy koronavírussal fertőzött, április 7-én adta fel a harcot a szervezete a betegséggel szemben. A páciens cukorbeteg volt és psoriasisban szenvedett.



A 85 éves férfi Suceava megyei volt. A COVID-19 mellett szintén más betegségekben is szenvedett (Parkonson-kór, glaukóma). Március 31-én lett pozitív a koronavírus-tesztje, április 3-án vesztette életét.(agerpres)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!