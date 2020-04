Korábban gyógyultnak nyilvánított fertőzötteknek lett újra pozitív a tesztje Romániában

Ismét pozitív lett két olyan Buzău megyei személy koronavírus-tesztje, akiket korábban gyógyultnak nyilvánítottak a hatóságok és hazaengedtek a kórházból. Az eset világszinten nem példa nélküli, viszont Romániában ez eddig még nem fordult elő.



A két páciens - miután korábban két tesztjük is negatív lett és elhagyhatták az egészségügyi intézményt, ahová be voltak utalva - együtt különítette el magát otthon, és senki mással nem léptek kapcsolatba. A Stratégiai Kommunikációs Csoport közleménye szerint az előírásoknak megfelelően 14 napig kellett volna otthoni elkülönítésbe maradniuk, és a 12-ik napon lett ismételten pozitív mindkettejük koronavírus-tesztje.



A 29 és 46 éves fertőzöttek egy családból származnak, Olaszországból tértek haza, jelenleg tünetmentesek, de beutalták őket a Râmnicu Sărat településen található városi kórházba.



Beatrice Mahler a bukaresti Marius Nasta intézet menedzsere szerint megtörténhet, hogy a két páciens esetében nem volt elég magas az antitestek száma ahhoz, hogy megbirkózzanak teljesen a betegséggel, valamint az sem kizárható, hogy a vírus egy idő után újra aktiválódik.



A menedzser szerint vannak olyan feltevések is, hogy a kórral újra meg lehet fertőződni, ezt is szem előtt kell tartaniuk, ahogyan azt is, hogy a hiányos kezelés, vagy a járvány körülményei is okozhatták ezt a helyzetet. Elmondása szerint egy jól elvégzett elemzés után lehet majd levonni a következtetéseket. (digi24.ro/hírszerk.)





Nyitókép: Getty Images

