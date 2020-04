Külön programot dolgoz ki a kormány a külföldről hazatért románok számára

Programot fog kidolgozni a kormány a diaszpórából hazatért román állampolgárok beilleszkedése érdekében, anélkül azonban, hogy akadályozni próbálnák azokat, akik a krízis után vissza szeretnének térni a befogadó országba - mondta Ludovic Orban miniszterelnök a B1 televíziócsatornának adott szerda esti interjújában.



Orban kifejtette, minden hazatért román állampolgárnak van valamilyen szakmája, és a válság lejártával a kormány programot fog kidolgozni annak érdekében, hogy ezek az emberek visszailleszkedjenek a hazai társadalomba. Nagy szükség van munkaerőre például az építőiparban, de a mezőgazdaságban is - tette hozzá.



A diaszpórából visszajövő román állampolgárokat nem illeti meg a kényszerszabadsággal járó juttatás, a szociális segélyre viszont jogosultak. A kormány azonban inkább a beilleszkedésüket segítő programot tartja járható útnak. 'Vannak üzletemberek is, akik hazatértek. Őket arra bátorítanánk támogatásunkkal, hogy Romániában fejtsék ki üzleti tevékenységüket' - mondta Orban.



A miniszterelnök ugyanakkor leszögezte: semmilyen módon nem fognak akadályokat gördíteni azok útjába, akik a válság lejártával ismét külföldön akarnak munkát vállalni. Az európai uniós országok által megkövetelt egészségügyi követelményeket mindenkinek be kell tartania, de ezen kívül nem lesz akadálya a külföldi munkavállalásnak, hisz 'az EU az állampolgárok, áruk és eszmék szabad mozgásának területe' - fogalmazott a kormányfő. (agerpres)



Nyitókép: Antena 3

