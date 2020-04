Megfertőződött az igazságügyi minisztérium egyik alkalmazottja

Koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálták az igazságügyi minisztérium egyik alkalmazottját - jelentette be csütörtökön a szaktárca.



A koronavírust az intézmény költségvetési-pénzügyi osztályán dolgozó személynél mutatták ki, aki április 3-a óta nem járt be dolgozni - jegyzi meg a közlemény.



A minisztérium vezetősége értesítette az esetről az illetékes hatóságokat, és járványtani vizsgálat indult az ügyben, azokat a személyeket, akik kapcsolatba léptek a fertőzöttel, elkülönítik, a minisztérium székhelyét pedig fertőtleníteni fogják.



Az igazságügyi minisztérium továbbra is teljes körűen ellátja feladatait, az alkalmazottak egy része otthonról dolgozik, online és távértekezletek formájában zajlik a tevékenység egy része - jegyzi még meg a közlemény.(agerpres)



Nyitókép: Wikipédia

