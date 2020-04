Drónok segítségével fogják megfigyelni Kolozsvár metropolisz-övezetét

Drónokkal fogják megfigyelni Kolozsvár metropolisz-övezetét - közölte csütörtökön a prefektusi hivatal.



A prefektúra közleménye szerint a járvány miatt bevezetett hatósági korlátozások betartásának szigorúbb ellenőrzése érdekében a Kolozs megyei prefektusi hivatal a megyei rendőr-főkapitánysággal együttműködve légi felvételeket fog készíteni Kolozsvárról és annak metropolisz-övezetéről, pilóta nélküli légi járművek (drónok) segítségével.



Ezzel a módszerrel kívánják ellenőrizni többek közt a kijárási tilalom, a lakhelyi, illetve a hatósági karantén előírásainak betartását, de azt is figyelemmel követik majd, hogy túl sok ember gyűlt-e össze bizonyos helyeken, például piacokon, élelmiszerüzletek bejáratánál, parkokban.



A felvételek abban is a hatóságok segítségére lehetnek, hogy hova kell irányítani a rendfenntartó alakulatokat, hol kell láthatóbbá tenni a rendőri, csendőri jelenlétet.



A közlemény szerint a drónok használatával a szabályszegőket szeretnék elbátortalanítani a COVID-19 terjedésének megakadályozása érdekében. Ugyanakkor ezek fogják helyettesíteni a jelenleg rendőrautókból szóló hangosbemondókat is, amelyek segítségével a lakosság tájékoztatása és figyelmeztetése történik.(agerpres)

