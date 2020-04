Szakértő: a fertőzöttek valós száma 5-10-szer nagyobb lehet a hivatalosnál

Világviszonylatban a koronavírus-fertőzöttek valós száma 7 és 14 millió között lehet - nyilatkozta az rfi.ro-nak Mihai Netea, egy világszinten elismert immunológus kutató. A szakértő úgy véli, még hónapokig számolni kell a vírus gyors ütemű terjedésével, mely főleg a fejlődő országokban vezethet komoly problémákhoz, ahol az egészségügyi rendszer kisebb tűrőképességű. Netea szerint a Romániában foganatosított járványügyi intézkedések "egyáltalán nem rosszak".



A hollandiai Radboud Egyetemen oktató szakember szerint legalább egy, de inkább másfél év múlva lehet csak számítani a COVID-19 elleni oltásra, ezért nagyon fontos, hogy betartsuk a szociális távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy intenzíven dolgoznak a kutatók olyan gyógyszerek fejlesztésén, melyek segítik a betegeket a vírus leküzdésében.



Jóslatokba az rfi.ro kérdésé nyomán nem bocsátkozott Netea, mivel szerinte túl sok a bizonytalan tényező az új koronavírus kapcsán, és úgy vélte, nagyon nehéz megmondani, mikor optimális elkezdeni lazítani a szigorú szabályokon. Úgy vélte, erről rövidesen többet fogunk tudni, más országok tapasztalatai alapján, ahol már enyhítettek a kijárási tilalmon, például Kínában, Dél-Koreában, Ausztriában és Dániában.



A kutató azért véli úgy, hogy 5-10-szer lehet nagyobb a fertőzöttek valós száma a statisztikákban szereplőknél, mivel sokan lehetnek olyanok, akik könnyen vagy akár tünetmentesen esnek át fertőzésen. A statisztikákba pedig csakis a bizonyítottan vírusosak kerülnek be.



A szakértő szerint minél nagyobb a fertőzöttek teljes száma, annál jobb, mert minél többen esnek át rajta komolyabb egészségügyi problémák nélkül, annál kisebb az elhalálozási arány. Mint elmondta, Dél-Koreában készült egy alapos járványügyi vizsgálat, mely szerint a távol-keleti országban, ahol túl vannak már a járvány tetőzésén, 0,6 %-os volt az elhalálozási arány. Hozzátette: nem lehet általánosítani, nem biztos, hogy ez az érték érvényes más országokra is.



Úgy vélte továbbá, Románia eléggé jól áll egyelőre - mivel viszonylag hamar meghozták a vírus terjedésének lassítását célzó intézkedéseket, a fertőzöttek aránya nem növekszik túl gyors ütemben. Az rfi.ro kérdése nyomán, amely arra vonatkozott, hogy nem az elvégzett tesztek alacsony száma miatt tűnik-e úgy, hogy Romániában kevés a fertőzött, elmondta: amennyiben így lenne, úgy jóval magasabb lenne Romániában az elhalálozási arány. (rfi.ro, hírszerk.)



Fotó: Mihai Netea. Forrás: az Alumni UMF Cluj-Napoca Facebook-oldala

