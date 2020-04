Csütörtökön több mint 400 új fertőzöttel nőtt a koronavírusos esetek száma Romániában

Összesen 441-el nőtt az új koronavírus-fertőzőtek száma Romániában, így a járvány kitörése óta 5.202 személy fertőződött meg a kórral, közölte pénteken a Stratégiai Kommunikációs Csoport. A közlemény szerint jelenleg 178 páciens szorul intenzív terápiás kezelésre. A fertőzöttek közül 647-et gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból, ez a szám szerdán még csak 528 volt.. Ez idáig 229 halálos áldozata volt a koronavírusnak Romániában.





Továbbra is Suceava megyében és Bukarestben van a legtöbb koronavírusos beteg - derül ki a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) csütörtöki közléséből.



A GCS legfrissebb összesítése szerint összesen 5202 fertőzött személyt tartanak számon jelenleg Románia területén.



Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) jelentése értelmében az esetek megyék szerinti eloszlása a következő:



Fehér - 90 eset,Arad - 162, Argeş - 32, Bákó - 56, Bihar - 66, Beszterce-Naszód - 76, Botoşani - 106, Brassó - 175, Brăila - 16, Buzău - 13,Krassó-Szörény - 34, Călăraşi - 34, Kolozs - 148, Konstanca - 124, Kovászna - 62, Dâmboviţa - 28, Dolj - 39, Galac - 175, Giurgiu - 46, Gorj - 9, Hargita - 4, Hunyad - 212, Ialomiţa - 81, Iaşi - 131, Ilfov - 107, Máramaros - 43, Mehedinţi - 15, Maros - 146, Neamţ - 202, Olt - 12, Prahova - 36, Szatmár - 28, Szilágy - 12, Szeben - 90, Suceava - 1487, Teleorman - 41, Temes - 252, Tulcea - 11, Vaslui - 36, Vâlcea - 11, Vrancea - 95, Bukarest - 659.







A 2-es számú katonai rendelet hatályba lépése óta 1917 személyt helyeztek hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elkülönítésre vonatkozó előírásokat - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Továbbá 61, hatósági karanténban lévő személy elhagyta a karanténközpontot, ezért újabb 14 napra vesztegzár alá vonták őket.



Románia területén jelenleg 25.586 személy van intézményes karanténban, további 87.400 pedig lakhelyi elkülönítésben.



Eddig összesen 341 ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt.



Az elmúlt 24 órában országszerte 7741 olyan személyt tartóztattak fel a csendőrök és rendőrök, akik nem tartották be a kijárási korlátozásokról szóló katonai rendelet előírásait. A Román Rendőrség tájékoztatása értelmében összesen 16.647.253 lej értékben róttak ki bírságot emiatt.



A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja - nyomatékosítják. A külföldön élő román állampolgárok a +4021.320.20.20 számon érdeklődhetnek a koronavírussal kapcsolatos információkról.



Április 8-áig összesen 634.735 koronavírusos esetet jegyeztek Európában. A legtöbb koronavírusos beteg Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban van.



