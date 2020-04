Közel kétezer összezsúfolt idénymunkás várta a kolozsvári reptéren, hogy elindulhasson Németországba

Közel kétezer ember várakozott csütörtökön délben a kolozsvári nemzetközi repülőtér parkolójában, hogy elindulhassanak idénymunkára Németországba. A repülőér igazgatója azt nyilatkozta a G4Media.ro-nak, hogy az embereket különböző autóbuszokkal szállították csütörtökön reggel a repülőtérre és ott hagyták őket várakozni.



Az igazgató azt is elmondta, hogy a repülőtér előtti parkolót a Kolozs Megyei Tanács adminisztrálja és nem a repülőtér.



A biztonsági őrök igyekeztek kezelni a helyzetet és a felgyülemlett tömeget, de a portál állítása szerint az emberek nem igazán tartották be a megfelelő távolságot egymástól és közülük csak kevesen viseltek maszkot is.







Az idénymunkásokat 13 charterjárattal szállítják Németországba. A 7-es számú katonai rendelet lehetővé tette, hogy a külföldi mezőgazdaságokban dolgozó idénymunkások elmehessenek dolgozni, Németország pedig jelezte is, hogy az elkövetkező 2 hónapban 80 ezer mezőgazdasági idénymunkást vár.



Korábban mi is megírtuk, hogy pl. Máréfalva polgármestere is arra biztatta a település idénymunkásait, menjenek külföldre, ha tudnak, mivel otthon nincs számukra biztosítva a megélhetés. (G4Media.ro/hírszerk.)

