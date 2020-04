Halljuk egymást! - Egyedül élő időseknek segít az RMDSZ nőszervezete

Telefonos segítő szolgálatot indít az RMDSZ nőszervezete a Halljuk egymást! program keretében - tájékoztat a szövetség csütörtöki közleménye.







A dokumentum szerint a kezdeményezés célja, hogy megelőzzék a bezártság okozta elmagányosodást, hogy a szépkorúakat hiteles forrásból tájékoztassák. Emellett fontos szempont az is, hogy amennyiben valaki komolyabb problémákkal szembesül, de nem jelzi ezt a hatóságok vagy szakemberek felé, annak lehetőséget adjanak, hogy hozzáértő segítségnyújtásban részesüljön.



Az RMDSZ nőszervezete elsősorban azoknak az időseknek a helyzetén szeretne könnyíteni, akik családja nem él itthon, vagy nem használnak számítógépet, internetet, esetleg nem értesülnek a helyi segítő lehetőségekről.



'Most rajtunk a sor, hogy visszaadjuk a törődést, és az idős emberekre odafigyeljünk. Ha szemtől szemben nem is tudunk, de legalább telefonon mellettük legyük, biztassuk, támogassuk őket' - vallják a közlemény szerint a szervezők. "Nagyon fontos, hogy pótoljuk azt a figyelmes, érdeklődő, barátságos hangot számukra, amely a kijárási tilalom idején az elszigeteltség miatt hiányzik a mindennapokból" - teszik hozzá.



A program lényegét képező segítő beszélgetés nem minősül terápiás beszélgetésnek vagy lelkisegély-szolgálatnak. A cél a tájékoztatás, amely szakemberek által összeállított útmutató alapján történik. A projekt önkéntesei rendszeresen telefonálnak az ezt igénylő időseknek, akiket nem csak meghallgatnak, de naprakész információkkal is ellátnak. Fontos, hogy minél több idős ember érezze: nincs egyedül, megoszthatja másokkal gondjait, meghallgatja őt valaki. A projekt első körben kilenc megyében indul.



Az RMDSZ nőszervezete önkéntesek jelentkezését várja, akik szeretnének részt venni a projektben és szívesen kapcsolatot teremtenek a szépkorúakkal. Jelentkezni online az űrlap kitöltésével lehet. Azok az idősek, akik igénylik a szolgáltatást, Bogya Anna, az RMDSZ nőszervezete ügyvezető elnökénél jelentkezhetnek hétköznaponként 10 és 13 óra között a 0756 322 006-os telefonszámon.



'Amennyiben ismer egyedül élő idős személyt, küldje el az illető nevét és telefonszámát üzenetben a Nőszervezet Facebook oldalára. A szervezet munkatársai gondoskodnak a további teendőkről. Figyeljünk az idősekre! Itt az idő, hogy meghalljuk és meghallgassuk egymást!' - zárul a közlemény. (közlemény)

