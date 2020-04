Enyhítéseket és szigorításokat is tartalmaz a 8-as számú katonai rendelet

A 8. számú katonai rendelet értelmében nem vonatkozik az éjszakai kijárási tilalom csütörtök estétől a halászokra, méhészeke és az őstermelőkre - közölte Marcel Vela belügyminiszter csütörtökön késő este.



A miniszter elmondása szerint a húsvéti ünnepek alatt megerősítik majd a hatóságok jelenlétét a piacokon is és még szigorúbban ellenőrzik majd a járványügyi intézkedések betartását.



Az újabb katonai rendelet értelmében az éjszakai kijárási tilalom a továbbiakban nem vonatkozik a dunai, illetve a Fekete-tengeri és a folyami vizeken kereskedelmi célú halászokra sem, viszont azoknak a saját felelősségre kitöltött nyilatkozataikat továbbra is maguknál kell tartaniuk.



Az őstermelőknek és a méhészeknek is szabad járást biztosítanak az otthonuk és a gazdaságuk, az élelmiszerpiac, illetve a méhészeztük között, de itt is szükséges a saját felelősségre kitöltött nyilatkozat vagy az őstermelői igazolvány.



Az autószerelők és az autómentést biztosító vállalkozások is mentesülnek az éjszakai kijárási tilalom alól.



Az ingázók, munkavállalók és mezőgazdasági vállalkozók számára megnyílik a nagylaki országúti, a Pete-Csengersima és a Tornya-Battonya határátkelőhely. Ezeket viszont csak a határsáv 30 kilóméteres körzetében élők használhatják, akiknek a munkaviszonyukat bizonyítaniuk kell.



Az újabb katonai rendelet értelmében a búza, zab, kukorica, rizs, szójabab, olaj, cukor és búzaliszt exportját felfüggesztik.



Innentől kezdve a légi szállítást a közlekedési minisztérium engedélyezi.

A belügyminiszter szerint az intézkedést azért hozták, hogy elkerüljék a Kolozsvárihoz hasonló esetet. Az Avram Iancu repülőtéren csütörtökön délután több száz idénymunkás zsúfolódott össze, hogy Németországba utazzon.



Vela elrendelte: minden légi szállításhoz a közlekedési minisztérium engedélye szükséges, még akkor is, ha a repülőterek a megyei tanácsok alárendeltségébe tartoznak.



(hírszerk.)

