FRISSÍTVE: Orban szerint nem tájékoztatta a hatóságokat a kolozsvári repülőtér igazgatója a kétezer szezonmunkás indulásáról; felfüggesztették a légi

A kolozsvári repülőtér igazgatója nem tájékoztatta a hatóságokat a kétezer szezonmunkás indulásáról, ezért nem tudták meghozni a szükséges intézkedéseket – nyilatkozta csütörtök este Ludovic Orban.



Mint írtuk, csütörtökön közel kétezer összezsúfolt idénymunkás várta a kolozsvári reptéren, hogy elindulhasson Németországba. A miniszterelnök erről azt nyilatkozta aznap este, hogy tudomása szerint 13 gép szállt fel csütörtökön idénymunkásokkal a kolozsvári repülőtérről, egymáshoz nagyon közeli időpontokban, ezért valamennyi munkást szinte ugyanazon időpontra szállították a repülőtérre.



„A repülőtér igazgatója nem értesítette sem a prefektust, sem a megyei vészhelyzeti bizottságot, és információ hiányában nem lehetett elrendelni semmiféle intézkedést, nem tudták mozgósítani a csendőröket, rendőröket, akik biztosíthatták volna az egymás közötti fizikai távolság betartását, és esetleg az utazni készülők védelmét szolgáló más intézkedéseket is hozhattak volna” – szögezte le Orban, aki ugyanakkor megerősítette, hogy bűnvádi nyomozás indult az ügyben.



Kérdésre válaszolva a kormányfő rámutatott, tudomása szerint nem tesztelték koronavírusra a külföldre induló idénymunkásokat.



David Ciceo, a légi kikötő vezetője pénteken azt állította, hogy a határrendészet és a rendőrség már szerdán tudta, hogy másnap mintegy kétezer ember érkezik a repülőtérre. Az igazgató azzal vádolta a repülőtér tulajdonosát, a Kolozs Megyei Tanácsot, hogy az általa a reptéri parkoló üzemeltetésével megbízott Go To magáncéget nem utasította az emberek fogadására, a kellő távolság betartatására, a parkoló fertőtlenítésére.



A Krónika értesülései alapján a reptér igazgatójához hasonlóan a prefektúra és más állami szerv sem tudta megnevezni a munkaerő-közvetítő céget, amely felelős a vendégmunkások Németországba szállításáért.



Felfüggesztették a vendégmunkások légi járatait



Sajtóértesülések szerint a csütörtöki incidens miatt a közlekedési miniszter pénteken felfüggesztette a kolozsvári repülőtéren várakozó kétezer szezonmunkás Németország felé tartó légi járatait.



A frissen kibocsátott 8-as számú katonai rendelet értelmében minden egyes légi járat felszállása az ország légi kikötőiből a közlekedési tárca engedélyétől függ. Ennek következtében a kolozsvári repülőtéren jelenleg több százan kerültek bizonytalan helyzetbe. Csütörtökön 13 járat repült el Düsszeldorfba, Baden-Badenbe, Kölnbe, Berlinbe, pénteken hatot, szombaton hetet, vasárnap pedig hármat terveznek indítani a kolozsvári repülőtérről.



A németországi mezőgazdasági munkára igyekvő román vendégmunkásokat a hatóság a kolozsvári repülőtér parkolójában elkülönítette egymástól és védőmaszkokat biztosított számukra. A spárgaszedésre igyekvő munkások ugyanis a koronavírus-fertőzés óvintézkedéseit figyelmen kívül hagyva érkeztek és gyűltek össze az ország különböző pontjaiból, beleértve Suceava megyét is.





Cikkünk frissül!

(hírszerk./krónika/agerpres)

