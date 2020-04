Kelemen Hunor: hidroxiklorokin érkezhet Magyarországról a romániai kórházakba

"Húsvét előtt két jó hírt szeretnék megosztani. Az RMDSZ kérésére a magyar kormány lehetővé tette, hogy a romániai kórházak is hozzájussanak egy fontos gyógyszerhez, amellyel sok helyen kezelik a fertőzötteket. A napokban gyorssegély érkezik Magyarországról - maszkokat, kesztyűket, védőruhákat, fertőtlenítőszereket kértünk. Ezeket az erdélyi magyarok lakta megyékbe juttatjuk el azokhoz, akik az élvonalban küzdenek a járvánnyal, egészségügyi dolgozóknak, családorvosoknak" - jelentette be Facebook-oldalán Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, aki megköszönte a segítséget Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek.



Mint a videóüzenetből kiderül, a gyógyszer esetében a hidroxiklorokin-szulfátról van szó, aminek eddig az exportját a magyar kormány betiltotta, de most az RMDSZ kérésére feloldották ezt, és így a romániai kórházakba is kerülhet ebből a gyógyszerből.



"Ismételten arra kérek mindenkit, hogy tartsuk be az előírt rendelkezéseket és óvintézkedéseket. Tudom, különösen nehéz ez húsvétkor, amelyet szeretteinkkel töltenénk. Idén fejezzük ki szeretetünket azzal, hogy nem tesszük ki őket a fertőzés veszélyének. Áldott húsvéti ünnepet kívánok. Vigyázzunk egymásra!" - áll Kelemen üzenetében.







(rmdsz-tájékoztató/hírszerk)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!