A romániai járvány a közösségi terjedés szakaszában van

Folyamatosan csökken az úgynevezett importált koronavírusos esetek aránya, a járvány a közösségi terjedés szakaszában van, de még nem terjed széles körűen - vonta le a következtetést az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) a február 26-a és április 5-e között jegyzett esetek vizsgálata nyomán.



Az INSP-tanulmány szerzői leszögezik, az importált esetek aránya továbbra is folyamatosan csökken, és azokban a megyékben magasabb a járványtani kapcsolat nélküli esetek aránya, amelyekben a legtöbb új megbetegedést jegyezték az elmúlt héten (Suceava megye, Bukarest, Temes és Neamţ megye). A pozitív minták alacsony aránya azt bizonyítja, hogy egyelőre a helyi szintű, közösségi terjedés szakaszában tart a járvány, nem terjed még széles körűen. A 70 év fölötti, krónikus betegségekben is szenvedő fertőzöttek halálozási aránya a más országokban jegyzetthez hasonlóan magas. Ezeknek a haláleseteknek a nagy része általában kórházi kezelés, dialíziskezelés alatt állt vagy öregotthonokban levő személyeknél következett be, ezért ezekben az intézményekben további megelőző intézkedésekre van szükség - nyomatékosítja a tanulmány.



Ebben azt is leszögezik, hogy a fertőzés csoportos terjedésére való tekintettel az elkövetkező időszakban rendkívül fontos a társadalmi távolságtartásra vonatkozó intézkedések betartása.



A tanulmány értelmében február 26-a és április 5-e között 4051 koronavírusos megbetegedést és 181 ezzel összefüggésbe hozható halálesetet jegyeztek az országban.



Az első esetet február 26-án igazolták, és az azt követő két hétben napi egy-két új megbetegedést regisztráltak. Március 10-étől fokozatosan nőtt az új esetek száma: március 16-22. között átlagban 55 megbetegedést igazoltak naponta, március 23-29. között átlagban 200-at, az elmúlt héten pedig 300-ra nőtt a napi átlag.



Március 23-a és április 5-e között országos szinten 18,24 esetet jegyeztek 100 ezer lakosra számítva. Suceava megyében volt a legmagasabb ez a szám, több mint 40 eset jutott 100 ezer lakosra, Arad, Temes, Hunyad, Brassó, Kovászna, Neamţ, Ilfov, Ialomiţa megyében és Bukarestben pedig 20 és 39 közé volt tehető a 100 ezer lakosra jutó megbetegedések száma.



Az eddig jegyzett fertőzöttek 56 százaléka nő volt - mutatnak rá a tanulmány szerzői.



A betegek átlagéletkora 47,6 év, korcsoport szerinti eloszlásuk pedig a következő:



* 0-9 év: az esetek 2%-a;



* 10-19 év: az esetek 3%-a;



* 20-29 év: az esetek 8%-a;



* 30-39 év: az esetek 16%-a;



* 40-49 év: az esetek 27%-a;



* 50-59 év: az esetek 22%-a;



* 60-69 év: az esetek 13%-a;



* 70-79 év: az esetek 7%-a;



* 80 év fölöttiek: az esetek 3%-a.



Április 5-éig a koronavírussal összefüggésbe hozható 181 elhalálozást jelentettek, az elhunytak átlagéletkora 66,6 év.



Az elhunytak átlagéletkora jelentősen magasabb a fertőzöttekénél, és valamennyi elhunyt személy krónikus betegségekben is szenvedett. A legfiatalabb elhunyt 27 éves, a legidősebb 94 éves volt. Az elhunytak 63,5 százaléka férfi.



Az igazolt megbetegedések 41,1 százaléka Romániába érkezett fertőzöttekkel vagy ezek kontaktjaival való kapcsolatba kerülés következményeként történt.



A február 26-a és március 1-je között jegyzett betegek 67 százaléka külföldről érkezett személy volt, 33 százalék pedig ezek kontaktja. A március 2-a és 8-a között regisztrált esetek 58 százalékát külföldről érkezettek, 42 százalékát ezek kontaktjai tették ki. Március 16-a és 22-e között a megbetegedések 5 százaléka csoportos terjedés révén történt, március 30-a és április 5-e között a külföldről érkezett fertőzöttek adták az esetek 2 százalékát, ezek kontaktjai további 30 százalékot, a megbetegedések 6 százaléka csoportos terjedés révén történt, az esetek 62 százalékában pedig nem volt ismert a fertőző forrás.



Az ebben az időszakban jegyzett összesen 4051 fertőzött közül 471 érkezett külföldről, az úgynevezett importált esetek aránya tehát 11,6 százalékra tehető, és hétről hétre csökken.



Az igazolt fertőzöttek 16,3 százaléka egészségügyi alkalmazott, az első ilyen esetek a március 9-e és 15-e közötti héten jelentek meg - mutat még rá a tanulmány. (agerpres)



Kiemelt kép: Gerd Altmann képe a Pixabay -en.

