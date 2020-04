Kivihetem a gyereket sétálni? Elvihetem a gépkocsimat szervizbe? Végezhetek mezei munkát? – a GSC válaszolt

A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) vasárnap több olyan kérdésre válaszolt, amelyek a lakosságtól érkeztek a szociális távolságtartással kapcsolatban. Íme a leggyakoribb kérdések és válaszok.



* Kivihetem a gyereket sétálni? - Igen, a lakás köré, ahol sporttevékenységet is folytathat. Tilos viszont parkokba, játszóterekre menni, és sétálni is legtöbb hármas csoportban lehet.



* Elmehetek halászni? - A vonatkozó katonai rendeletben a halászat nem szerepel indokolt mozgásként vagy az egyéni fizikai aktivitással összefüggésben. Kivételt képez az az eset, ha a lakóház például egy tó partján fekszik.



* Elvihetem a gépkocsimat szervizbe? - Az autószervizek, alkatrész-áruházak, autókereskedések és egyéb, hasonló profilú cégek tevékenységét egyetlen katonai rendelet sem tiltja, így ezekbe - megfelelő módon kitöltött felelősségnyilatkozattal - el lehet menni. Ugyanígy el lehet vinni a gépkocsit autómosóba is.



* Végezhetek mezei munkát? Igen, a katonai rendelet nem szabályozza, hogy milyen távolságra lehet elmenni annak, aki megműveli a földet, de a földtulajdon önmagában nem hozható fel indokolatlan kijárásokra.



* Elmehetek a temetőbe? A temetőbe csak temetés okán lehet elmenni, akkor is csak korlátozott számban. Más ok nem tekinthető sürgősségnek.



A GCS emlékeztet: a házból kijárni kizárólag felelősségnyilatkozattal és személyi igazolvánnyal megengedett. Azok, akik esetleg nem tudják kitölteni a nyilatkozatot, kérjék rokonaik, ismerőseik, vagy a szociális munkások segítségét. (agerpres)



Fotó: Drew Farwell/unsplash.com

