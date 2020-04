Egészségügyi miniszter: ami a koronavírust illeti, még 3 hétig növekvő tendenciára kell számítani

Továbbra is tiszteletben kell tartani a társadalmi távolságtartás szabályait és az óvintézkedéseket, mert három hét múlva várható a koronavírus-járvány tetőzése a statisztikák szerint - mondta hétfőn Galacon Nelu Tătaru egészségügyi miniszter.



A szaktárca vezetőjét arról kérdezték galaci látogatása során, hogy miért tartja indokoltnak a temetőlátogatások korlátozását. A miniszter szerint ez ugyanazon intézkedések sorába tartozik, amelyek alapján a stadionok és más, gyülekezésre alkalmas helyek bezárását is elrendelték az emberek fizikai távolságtartása érdekében.



A miniszter szerint továbbra is tiszteletben kell tartani a társadalmi távolságtartás szabályait és az óvintézkedéseket, mert a koronavírus-pandémia még három körülbelül hétig növekvő tendenciát fog mutatni.(agerpres)

