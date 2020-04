Bővítik a csíkszeredai kórház fertőző részlegét

Hét konténerből álló moduláris kórház építése kezdődött el hétfőn a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fertőző betegségeket kezelő osztályának szomszédságában, Csíksomlyón. Ezzel megnő a kezelőfelület és elkülönítésre is alkalmas kórtermek jönnek létre.



Az intézményt működtető Hargita Megye Tanácsa négy konténert vásárolt a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház számára, a konténerek hétfőn, 2020. április 13-án érkeztek meg Csíksomlyóra, a kórház fertőző betegségeket kezelő osztályának szomszédságába. Itt épül fel egy moduláris kórház, amelyet összesen hét konténer fog alkotni. A kórház négy másik konténert vásárol – a Futball Klub Csíkszereda által felajánlott 100 000 lejes támogatásból – ezek közbeszerzése folyamatban van és közülük három a somlyói moduláris kórházat egész íti majd ki, egy pedig a kórház főépületében működő Sürgősségi Betegellátó Egység előtt a betegosztályozást fogja szolgálni.



A kórház munkatársai előkészítették a helyszínt, amint a konténerek a helyükre kerülnek, csatlakoztatják őket a víz- és csatornahálózathoz, illetve a villanyvezetékhez és lehet is berendezni őket, a kórházban már folyamatban van a szükséges felszerelés biztosítása.



A fertőző betegségeket kezelő, most koronavírusos betegek ellátásra berendezkedett osztály kezelőfelülete a moduláris kórház révén 10 ággyal fog bővülni. „Amellett, hogy bővül a felületünk, a moduláris kórház arra is lehetőséget nyújt, hogy szükség esetén elkülönítőként használjuk” - fejtette ki dr. Konrád Judit, a kórház menedzsere. (közlemény)



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!