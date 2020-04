Megbüntette a DSP a temesvári szülészeti osztályt, ahol koronavírusos újszülöttet találtak

A Temes Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) ellenőrzéseket végzett a megyei egészségügyi intézményekben, többek közt a Temesvári Kórház szülészeti osztályán is, amelyet mindeddig 10 000 lejre bírságoltak meg, mert nem tartották be a koronavírus ellen életbe léptetett szabályokat.



A DSP azokra az intézményekre fókuszált, ahol eddig az orvosi személyzet között megbetegedéseket regisztráltak. Jelenleg a megyében 24-en vannak, ebből 18-an is kórházi ápolásra szorulnak.



Múlt héten ezen a részlegen a hatóságok tíz koronavírussal fertőzött újszülöttet találtak, közülük kilencnek az újabb vizsgálatok során negatív lett a tesztje. A tizediknek ismét pozitív lett, őt áthelyezték egy másik szülészeti osztályra az édesanyjával együtt, aki szintén vírusos.



A fertőzési gócponttá lett szülészeti osztályon hivatalból bűnügyi eljárás is indult a járványügyi szabályok megszegése miatt. Itt 12 páciens és 13 egészségügyi dolgozó kapta el a fertőzést. A DSP folytatja a vizsgálatokat a kórház más részlegein is. (rfi)

