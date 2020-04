A marosvásárhelyi orvosi egyetem sportcsarnokában alakítanak ki egy moduláris kórházat

Kórházzá alakítják a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem sportcsarnokát, jelentette be hétfőn a prefektusi hivatal.



Az átalakításra kerülő mintegy 2.369 négyzetméternyi felületen közel 100 ágyat tudnak majd elhelyezni az esetleges koronavírussal fertőzött betegek számára. Az egyetem vezetősége szerint szükség esetén úgy is át lehet alakítani a helyszínt, hogy más pácienseket is át tudjanak venni a kórházaktól, amennyiben szükséges.



A tervek szerint a helyszínen 1-2 ágyas szalonokat is kialakíthatnak, ahol akár a 10 napra beutalt betegek ellátását is el tudják végezni.





Maros megyei prefektus elmondása szerint gyorsított eljárásban kell majd kiadni az engedélyeket, hogy a helyiség minél hamarabb készen álljon a betegek fogadására.orvos, a Maros megyei Vészhelyzeti Testület egészségügyi kérdésekkel megbízott tanácsadója úgy véli, hogy a járvány még csak ezután fog tetőzni, és az egyre növekvő fertőzések miatt indokolt, hogy legyen egy moduláris kórház Maros megyében.A kórház kialakításához szükséges felszereléseket már megrendelte az egyetem, várhatóan a hét második felében ki is szállítják majd.