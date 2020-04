Harminc nappal meghosszabbítja Johannis a szükségállapotot, és néhány új szabályt is bejelentett!

Klaus Johannis államfő kedden bejelentette a szükségállapot harminc nappal való meghosszabbítását. Az államfő megkért mindenkit, hogy maradjon otthon továbbra is, tartsák be hatóságok előírásait, és bejelentett néhány régi és új szabályt a szükségállapotot kihirdető dekrétumból is. Az államfő jelezte, hogy az alábbiakon túl még lesznek a szövegben más módosítások is.



Eszerint megmaradnak a régi szabályok és olyan újak is jönnek, amelyek a hatóságok hatékonyabb fellépését teszik lehetővé. Az iskolák zárva maradnak, és minden olyan oktatási forma is, amely a tanuló fizikai jelenlétet feltételezi, az online oktatás természetesen tovább folyik.



A kormány a rendelet értelmében megszabhatja az alap-élelmiszerek, a gyógyszerek és közszolgáltatások maximális árát, ehhez jön egy speciális intézkedés is: a kormány garantálni fogja, hogy ha regionális szinten valaminek az ára esni fog, akkor ez a fogyasztók számára is érzékelhető legyen.



Amennyiben valamely hivatalban nem megfelelően látják el a feladatokat a vezetők, úgy a kormány lemondathat embereket mind a kórházak, mind a Közegészségügyi Igazgatóság, mind a mentőszolgálatok és közintézmények éléről.



Fontos újítás, hogy a kórházi egészségügyi személyzet nem mondhat fel a szükségállapot időszakában.



Eben az időszakban az idősek és más veszélyeztetett csoportok gondozásáért felelős intézmények nem függeszthetik fel a tevékenységeiket, viszont át szabad helyezni a gondozásukban levőket otthoni felügyeletbe.



Csak a sürgősségi helyzetekben folytatódik a bíróságok működése, ahogyan ez eddig is volt a szükségállapot idején.



Az államfő megköszönte az egészségügyi személyzet helytállását, és újra elmondta azt is, hogy ahhoz, hogy ne súlyosbodjon a helyzet, le kell mondani néhány szabadságjogról a mostani időszakban.

