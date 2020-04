Környezetvédelmi miniszter: manipulációs kampány folyik, nem igaz, hogy irtják az erdőt

Costel Alexe környezetvédelmi miniszter szerint nem igaz, hogy nagyobb mértékben lopják a fát a kijárási tilalom miatt, jobban mondva kihasználva azt, hogy az ellenőrző szervek csökkentett kapacitással működnek. Kijelentette: agresszív manipulációs kampány folyik.



Mint elmondta, “egyes politikusok akarják így a karrierjüket egyengetni és egyes újságírók szeretnék az olvasottságukat növelni”, az álhírek terjesztését pedig egyesek több 10 ezer euróval támogatják. Hogy kik, azt nem mondta.



Amint arról írtunk, az Agent Green Egyesület állította, hogy március elején óriási mértékben megugrott a rönkszállítmányok száma, és aláírásgyűjtést kezdeményezett azért, hogy a szükségállapot idejére tiltsák be a fakitermelést, mivel rengeteget lopnak.



Bár a petíciót több mint 35 ezren aláírták, a környezetvédelmi miniszter nem volt hajlandó felfüggeszteni a fakitermelést, amiért a zöld aktivisták élesen kritizálták és szétszedték az érveit, melyekkel a fakitermelés folytatásának szükségességét próbálta alátámasztani.



Costel Alexe mai tájékoztatóján kijelentette: Románia idén egyetlen farönköt sem exportált, a fatörzseket szállító, hosszú vonatszerelvényekről készült felvételek, melyeket sokan osztogatnak a Facebookon, olyan szállítmányokról készültek, amiket behoztak az országba, nem kivittek innen.



A miniszter felszólított mindenkit, hogy „ne terjesszék a fake news-okat”, mert nincs gond az erdőkitermelés terén. Ennél a témánál ellentmondásba került saját magával a tárcavezető, mivel pár perc múlva már arról beszélt, hogy Romániában „volt és van illegális fakitermelés”, hozzátéve: ő és a kormánya igyekszenek ezt felszámolni.



Azt is elmondta, hogy az általa vezetett tárcának, azaz a környezetvédelmi, erdőügyi és vízügyi minisztériumnak „támogatnia kell a fakitermelést és a gazdaságot”, mivel ezek a szektorok 170 ezer embernek biztosítanak munkahelyet.



Nem ez volt egyébként az egyetlen meglepő kijelentése a miniszternek – Alexe arról is beszélt, hogy a „román erdészeti iskola” olyan nagyszerű módszert dolgozott ki az újraerdősítésre, melynek nyomán maguktól regenerálódnak a letarolt erdőterületek, míg külföldön „mesterségesen ültetnek” újraerdősítés céljából.



Amint arról beszámoltunk, Románia ellen kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság az illegális fakitermelés miatt. (hírszerk.)







Nyitókép: Costel Alexe Facebook-oldala



Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!