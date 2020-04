Botokkal támadtak a csendőrökre az elégedetlenkedő romák egy Brassó megyei faluban

Támadás érte a csendőrség egyik egységét a Brassó megyei Keresztvár település roma negyedében hétfőn. Sajtóinformációk szerint egy csendőr megsérült, amikor romák rontottak rájuk botokkal, az információk szerint a csendőrség gépjárművét is megrongálták.



Az ügy kapcsán a román média felidézte a település polgármesterének egy héttel ezelőtt adott interjúját, ahol Dorinel Blendică arról panaszkodik, hogy aggódnak, mert a külföldről hazaérkezett romák azzal fenyegették meg, hogy felgyújtják a polgármesteri hivatalt, ha az nem biztosít számukra élelmet. Állítása szerint néhány mélyszegénységben élő családról van szó, akik korábban Nagy-Britanniában és Németországban éltek koldulásból, és amikor hazajöttek, nem tartották tiszteletben az otthoni elkülönítésre vonatkozó szabályokat sem, és a polgármesteri hivatalnál követeltek élelmet.



Állítása szerint többen is közölték, hogy már nincs mit enniük, de a hivatalnak állítólag nem áll módjába, hogy az állami karanténben levők mellett még azok élelmiszerellátásáról is gondoskodjon, akik otthoni elkülönítésben vannak. Elmondása szerint ugyanakkor ő felvette a kapcsolatot néhány helyi termelővel, hogy adományokat juttathasson el a rászorulóknak, de elmondása szerint ezt sem tudja már sokáig biztosítani.



A polgármester az eset kapcsán értesítette a prefektusi hivatalt is, mivel attól tart, hogy a helyzet tovább fokozódik a településen. Az elöljáró szerint a 4000 lelket számláló településnek a fele a helyi roma közösség tagja. (G4media/hírszerk.)



A nyitókép csak illusztráció. Forrás: Jandarmeria Română/Facebook

