Kelemen Hunor szerint a kormánynak határozottabb gazdasági intézkedéseket kell hoznia

Az RMDSZ törvényhozói valószínűleg meg fogják szavazni a szükségállapot harmincnapos meghosszabbításáról szóló elnöki rendeletet - nyilatkozta kedden Kelemen Hunor, hozzátéve, ebben az időszakban a kormánynak főleg a gazdasággal kell foglalkoznia, határozottabb intézkedéseket kell hoznia a munkahelyek védelme érdekében.



Az RMDSZ elnöke az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, várható volt a szükségállapot meghosszabbítása, minden adat erre utalt, és még nehezebb időszak előtt állunk. "Még nem haladtuk meg a járvány csúcspontját Romániában. (...) Én azt fogom javasolni az RMDSZ parlamenti frakcióinak, hogy szavazzuk meg az elnöki rendeletet, és nincs kétségem afelől, hogy ez így fog történni" - nyomatékosította.



Kelemen ugyanakkor leszögezte, a szükségállapot ideje alatt a kormánynak határozottabb, bátrabb intézkedéseket kell hoznia a román gazdaság, a munkahelyek védelme érdekében. "Amit eddig láttunk, nélkülözte a bátorságot is, és a fantáziát is, arról pedig, amit eddig elfogadtak, nem tudni, miként alkalmazzák, miként fog működni. A kényszerszabadságra küldött személyeknek járó juttatáson kívül minden lóg a levegőben" - véli.



A szövetségi elnök hangsúlyozta, míg más országok konkrét intézkedéseket hoztak a gazdaság támogatása és a munkahelyek védelme érdekében, "mi a deficitről beszélünk és még keressük a finanszírozókat". Amennyiben az elnöki rendelet nem egészíthető ki további előírásokkal, a kormánynak haladéktalanul újabb intézkedéseket kell bevezetnie és a válságkezelés mellett szinte kizárólag a gazdasággal kellene foglalkoznia - szögezte le Kelemen Hunor.



Klaus Johannis államfő kedden jelentette be, hogy harminc nappal meghosszabbította a szükségállapotot Romániában. Az erről szóló elnöki rendeletet a parlamentnek is jóvá kell hagynia. (agerpres)



Nyitókép: Kelemen Hunor Facebook-oldala

