Politikai források szerint feszült a viszony Johannis és Orban között, és erre csak még rátett a húsvéti engedmény

Politikai források szerint egyre erősebb a feszültség a Cotroceni-palota és a kormány között, miután Ludovic Orban kormányfő ismét szembe ment Klaus Johannis államfő akaratával.



A G4Media politikai forrásai szerint az első egyet nem értések akkor alakultak ki az államelnöki hivatal és a kormány között, amikor szóba került a közalkalmazottak bérének csökkentése. Az elmúlt héten az államfő és több miniszter is feleslegesnek találta, mivel szerintük annak a költségvetésre gyakorolt hatása jelentéktelen lenne és gazdasági szempontból nem lenne indokolt.



Ludovic Orban azonban nem vette figyelembe ezeket a kijelentéseket és április 8-án a B1 Tv-nek adott interjújában azt nyilatkozta, hogy a kormány dolgozik egy olyan sürgősségi kormányrendeleten, amely előírná azoknak a közalkalmazottaknak a kényszerszabadságra küldését, akik közvetlenül nem vesznek részt a koronavírus-járvány és hatásainak a leküzdésében. A miniszterelnök akkor arról beszélt, hogy ezek a közalkalmazottak havonta 15 napig lennének kényszerszabadságon, majd visszatérnének, hogy leváltsák a munkahelyeiken maradt kollégáikat és így biztosítsák az intézmény működését.



A miniszterelnök az erről szóló állítólagos kormányakaratot később több interjúban is megerősítette, kihangsúlyozva, hogy ez nem vonatkozik az oktatásban és az egészségügyben dolgozókra.



Ilyen rendeletet egyébként azóta sem fogadott el a kormány és Florin Cîțu pénzügyminiszter április 13-án úgy nyilatkozott, hogy jelenleg "nehéz" kényszerszabadságról beszélni az állami szektor esetében, mivel az intézkedést nem lehetne egységesen alkalmazni, és a koronavírussal való harcban a közigazgatás teljes rendszerére szükség van. A G4media.ro megjegyzi, hogy Cîțu kijelentése egyik ritka olyan eset volt, amikor egy miniszter nyilvánosan szembement a miniszterelnök korábbi állításaival.



Tovább feszítette a húrt az is, amikor a miniszterelnök a közméltóságok bérének 25 százalékos csökkentéséről beszélt nyilvánosan, holott az államelnök és számos miniszter is azt állította, hogy ez is teljen fölösleges, sőt populista intézkedés lenne, aminek szintén minimálisak a költségvetésre gyakorolt hatásai is. A miniszterelnöknek állítólag az volt ezzel a célja, hogy a köz- és magánszféra számára egyaránt jelezze, hogy a koronavírus-járványt követő válság terheit mindenkinek közösen kell viselnie.



Ezek után pedig tovább fokozódott a helyzet, amikor Marcel Vela belügyminiszter és Daniel pátriárka között létrejött egy megállapodás az ortodox húsvéti ünnepek kapcsán.



A portál forrásai szerint a belügyminisztert maga Ludovic Orban küldte a pátriárkához, hogy kössön megállapodást a Román Ortodox Egyházzal (BOR). Állítólag a miniszterelnök egyetértett a Marcel Vela által későbbiekben felvázolt tervekkel, még azelőtt, hogy azok nyilvánosak lettek volna, és ő ígérte azt a miniszterének, hogy erről személyesen tájékoztatja majd az államfőt.



Vela ezért engedett meg magának olyan kijelentést több romániai tévécsatornán is szerdán, hogy az elnök ismerte korábban a BOR-ral kötött megállapodás részleteit és maga is rábólintott arra. Mindenesetre a G4Media úgy tudja, hogy a belügyminiszter és az államfő között nem volt közvetlen egyeztetés.



Később, mint ismeretes, Johannis elvetette a belügyminiszter által javasolt intézkedéseket az ortodox húsvéti időszakra vonatkozóan, és bejelentette, hogy tanácskozásra hívta a miniszterelnököt és a kormány több tagját, amelyen azt fogja kérni, hogy vizsgálják felül a megállapodást.



A portál állítása szerint az elnök és a miniszterelnök között 2019 vége óta folyamatos feszültség van. Ennek oka pedig többek között az is, hogy Ludovic Orban nem érezte úgy, hogy Johannis teljes mellszélességgel kiállt volna az előrehozott választások mellett, másrészt pedig túl sokszor "rendelték be" a Cotroceni-palotába, ahol minisztereivel együtt meg kellett jelennie. (G4media.ro/hírszerk.)

