Az egyetemeknek lehetőségük lesz online megszervezni a vizsgáztatást és a felvételit

Az RMDSZ támogatta azt a kezdeményezést, amely értelmében az egyetemeknek lehetőségük lesz online megszervezni a vizsgáztatást, lezárni a tanévet, és megszervezni a felvételit az egyetemi autonómia jegyében - tájékoztat a szövetség közleménye. A szenátus szerdai döntése értelmében az egyetemeken, az óvodákban és az iskolákban szükségállapot vagy ostromállapot esetén online folytatódhat az oktatási tevékenység. Ennek fogadták el a törvényes keretét.



A jogszabály-tervezetet 103 támogató és 26 ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. A Szociáldemokrata Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ megszavazta a tervezetet, a Nemzeti Liberális Párt azonban ellene voksolt, arra hivatkozva, hogy a szenátusban teljesen megváltozott a tervezet tartalma, így a módosítások elfogadásával sérül a kétkamarás parlament elve.



A jogszabály arra kötelezi az Oktatásügyi Minisztériumot, hogy sürgősen dolgozza ki a közoktatás számára törvény életbeléptetéséhez szükséges módszertant. A felsőoktatási intézmények pedig az egyetemi autonómia elve alapján saját metodológiát szabhatnak online tevékenységük folytatására. A módosítás szerint a félévzáró vizsgákra, a záróvizsgákra és a doktori dolgozatok megvédésére online is sor kerülhet a 2019-2020-as egyetemi évben, és az egyetemi felvételiket is meg lehet tartani ebben a formában.



Novák Csaba Zoltán szenátor, az RMDSZ oktatásügyi szakpolitikusa a törvénnyel kapcsolatban kijelentette: „Az RMDSZ azt kérte a szaktárcától, hogy a törvény értelmében tegye meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy az iskolások, az érettségizők és a nyolcadik osztályosok helyzete is megoldódjon.”



A tervezet az államelnöki kihirdetést követően lép érvénybe. (rmdsz tájékoztató/agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!