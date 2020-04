Megfertőződött a csíkszeredai megyei kórház egyik orvosa

Csíkszeredában is van már Covid-19 fertőzött személy - jelentette be Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke Facebookon. A fertőzött a megyei kórház sürgősségi betegellátó egységének egyik orvosa.



Kacsó Jolán, a sürgősségi osztály vezetőjének beszámolója szerint a személynél tegnap jelentkeztek a tünetek, és a mintavétellel az este már be is bizonyosodott a fertőzés gyanúja. A tájékoztatása szerint eddig is védőfelszerelésben dolgozott mindenki, és ez után is abban fog, és remélik, hogy nem lesz több fertőzött.





Konrád Judit, a csíkszeredai megyei kórház menedzsere elmondta, hogy első lépésben azokat a munkatársakat tesztelték, akikkel a doktornő korábban érintkezett. Mindannyiuknak a teszteredménye negatív lett. Jelenleg ők a Jakab Antal házban vannak elkülönítésben, de nemsokára visszatérhetnek a munkába. A menedzser beszámolója szerint ez után következik a kórház többi dolgozójának a tesztelése.