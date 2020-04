Ajánlásokat fogalmaztak meg a hatóságok az ortodox húsvétra

Ajánlásokat fogalmazott meg a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) az ortodox húsvétra vonatkozóan. A hatóságok azt javasolják a feltámadás ünnepére készülő ortodox híveknek, hogy:



* a velük egy háztartásban élő családtagjaikkal töltsék a húsvétot,

* idén hagyják ki az ilyenkor szokásos rokonlátogatásokat,

* ne menjenek vendégségbe és ne fogadjanak vendégeket.



A GCS megjegyzi, hogy a húsvéti ünnepek alatt is engedélyezett a kijárás a lakhely körüli testmozgás, illetve a katonai rendeletek által előírt más okokból. A társadalmi távolságtartással kapcsolatos valamennyi korábbi ajánlás érvényben marad, és nagyon fontos, hogy maradéktalanul betartsák ezeket - nyomatékosítja a GCS.



Ugyanakkor a húsvéti bevásárlással kapcsolatban is megfogalmazták a javaslataikat.



* a 65 éven aluliak lehetőleg ne 11 és 13 óra között menjenek vásárolni, hagyják, hogy ebben az időintervallumban az idősek szerezzék be a legszükségesebbeket

* készítsenek listát vásárlás előtt, hogy minél kevesebb időt töltsenek az üzletben vagy a piacon

* egyedül menjenek vásárolni, lehetőleg olyan órában, amikor a legkevésbé zsúfoltak az üzletek

* segítsenek bevásárolni az idős családtagoknak, szomszédoknak

* ha kimennek vásárolni, viseljenek védőmaszkot és lehetőleg kesztyűt is

* ha zsúfolt az üzlet, sorok kígyóznak a piacon, térjenek vissza később

* az üzletben, piacokon is tartsák a megfelelő távolságot a többi embertől, kerüljék a közvetlen érintkezést

* ha tehetik, fizessenek bankkártyával

* ha tehetik, vásároljanak online

* a vásárolt termékek csomagolóanyagát kibontás előtt lehetőleg fertőtlenítsék, a zöldségeket, gyümölcsöket mossák meg tárolás előtt

* legyen kéznél mindig papír zsebkendő és fertőtlenítőszer és használják ezeket, valahányszor szükséges

* akinek enyhe megfázásra utaló tünetei vannak, vagy nem érzi jól magát, ne menjen vásárolni

* hazaérkezés után azonnal mossanak kezet. (agerpres)



