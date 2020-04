Enyhítettek a vörös zónából hazatérők korlátozásain: nem kötelező a karantén

A karanténközpontok helyett otthon is letölthető a két hetes intézményes karantén azon személyek esetében, akik az úgynevezett vörös zónából (tehát Olaszországból, Spanyolországból, Franciaországból, Ausztriából, Belgiumból, Hollandiából, Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, Törökországból vagy Iránból) térnek haza, ha meg tudják oldani, hogy teljesen elkülönítsék magukat a többi lakótól. Az erről szóló miniszteri rendelet szerdán jelent meg a Hivatalos Közlönyben a Hotnews tájékoztatása szerint. Ezentúl ezek a személyek egyéni felelősségvállalási nyilatkozat alapján választhatják a házi elkülönítést is.



UPDATE: A szerdán közzétett rendeletben még úgy volt, hogy azok a vörös zónából hazaérkező személyek is letölthetik otthon a karantént, akik ugyan koronavírus-fertőzöttek, de tünetmentesek. Oana Grigore, az Egészségügyi Minisztérium szóvivője a Hotnews portálnak úgy nyilatkozott, hogy ezt végül kivették a rendeletből, tehát a hazatérő koronavírus-fertőzött személyek nem maradhatnak otthon. A rendelkezés új változatát valószínűleg csütörtökön teszik közé a Hivatalosa Közlönyben. (hotnews)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!