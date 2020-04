Mégsem mehetnek ki az ortodox hívők húsvétkor

Módosított a Román Ortodox Egyházzal korábban kötött megállapodáson a belügyminisztérium - jelentette be Marcel Vela belügyminiszter szerda este.



A korábbi megállapodást - Daniel pátriárkával egyeztetve - úgy módosították, hogy az emberek sem a templomokban, sem azokon kívül, az épületek mellett ne vehessenek részt a szertartásokon. A szent kenyér osztásában csak egyházi személyek, illetve az egyház önkéntesei vehetnek részt, a rendőrök nem. A szent lángot pedig szintén ők osztják szét, anélkül, hogy az emberek ki kellene menjenek az utcára.



A következő módosításokat tették:



* A feltámadás éjszakáján a szertartást az ortodox egyház utasításai szerint, illetve a katonai rendelkezések tiszteletben tartásával kell megszervezni anélkül, hogy a hívek részt vennének személyesen a szertartáson a templomban vagy a templom udvarán.



* A csütörtökön megszentelt kenyeret az egyházközségek képviselői és az önkénteseik osztják szét a hívek otthonában pénteken és szombaton 8-17 óra között, illetve vasárnap 6-12 óra között a hívek kérésére.



* A jeruzsálemi szent lángot szintén az klérus tagjai, illetve egyházközségenként maximum öt önkéntes osztja szét szombaton 20 órától. A láng szétosztásában szerepet vállaló személyek kesztyűt és maszkot kell viseljenek, valamint fehér szalagot a karjukon, illetve a plébánia pecsétes igazolását kell maguknál tartsák.



* A megszentelt kenyeret és lángot a hívők a házuk küszöbén kapják meg, anélkül, hogy kimennének az utcára.



* A pap nélküli kórházakba, illetve a különböző szociális otthonokba a belügyminisztérium illetékesei fogják a szent lángot elvinni.



Marcel Vela belügyminiszter még kedd este jelentette be: az ortodox hívek pénteken és szombaton személyesen átvehetik egyházközségük templománál a szentelt kenyeret, szombat este pedig a lakhelyük előtt, az utcán kapják meg az egyház önkénteseitől és a rendőröktől a szent lángot.



A bejelentést sokan bírálták, és Klaus Johannis államfő is az engedmények visszavonását kérte. A megállapodást az egészségügyi miniszter is ellenezte, és több járványügyi szakember is bírálta. A belügyminisztert többen is - köztük az RMDSZ is - lemondásra szólították fel az eset miatt. (hotnews.ro, hírszerk.)

