392-re nőtt a járványban elhunytak száma Romániában

Frissítés: Meghalt még öt, koronavírussal diagnosztizált személy - közölte csütörtök kora délután a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Ezzel 392-re emelkedett azoknak az igazolt fertőzötteknek a száma Romániában, akik nem élték túl a betegséget.



Legutóbb két nő és három férfi halt meg. A legfiatalabb közülük 50, a legidősebb 89 éves volt.



Közülük ketten - egy 66 és egy 89 éves férfi - Hunyad megyeiek, az egyik nő (66 éves) Vrancea megyei, a másik (67 éves) Beszterce-Naszód megyei, egy 50 éves férfi Temes megyei. Az áldozatok állapotát más egészségügyi problémák is súlyosbították.





---------------------------------



Frissítés: Meghalt még 15, koronavírussal diagnosztizált személy - közölte csütörtök délelőtt a Stratégiai Kommunikációs Csoport.



Ezzel 387-re emelkedett azoknak az igazolt COVID-19 fertőzötteknek a száma Romániában, akik nem élték túl a betegséget.



Legutóbb 12 férfi és három nő halt meg. A legfiatalabb közülük 39, a legidősebb 76 éves volt.



Közülük hárman (két nő és egy férfi) Hunyad megyeiek, ketten (2 férfi) Botoşani megyeiek, ketten (2 férfi) Arad megyeiek, hárman (egy nő és két férfi) Maros megyeiek, hárman (3 férfi) Bihar megyeiek, egy férfi Temes megyei, egy férfi pedig Ilfov megyei volt.



Egy 49 éves éves Hunyad megyei férfin kívül, akinek nem volt más ismert betegsége, a többi 14 áldozat állapotát más egészségügyi problémák is súlyosbították.



-----------------------------

Újabb tíz, koronavírussal fertőzött személy halálát jelentette szerda este a Stratégiai Kommunikációs Csoport.



Legutóbb hét férfi és három nő halt meg, a legfiatalabb közülük 47, a legidősebb 92 éves volt.



A 92 éves Hunyad megyei férfin és egy 76 éves férfin kívül, akiknek nem volt más diagnosztizált betegségük, a többi páciens túlélési esélyeit több más egészségügyi probléma is csökkentette. A tíz elhunyt közül hárman öregotthonban éltek Szászvárosban, Odobeşti-en, illetve Brassóban.



Ezzel 372-re nőtt azoknak az igazoltan koronavírussal fertőzötteknek a száma Romániában, akik nem élték túl a betegséget. (agerpres)

