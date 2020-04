Közel 500 új fertőzöttet jelentettek be a hatóságok csütörtökön

Az elmúlt 24 órában mintegy 491 személlyel nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Romániában, így az országban a járvány kezdete óta 7.707 személy fertőződött meg a koronavírussal, és eddig összesen 1.357 személyt nyilvánítottak gyógyulnak. Jelenleg 243 fertőzött személy szorul intenzív terápiás kezelésre, és 387-en haltak bele a fertőzésbe az országban.







Továbbra is Suceava megyében és Bukarestben van a legtöbb koronavírusos beteg, 1910, illetve 866 - derül ki a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) csütörtöki tájékoztatásából.



A GCS legfrissebb összesítése szerint 7707 fertőzött személyt tartanak számon jelenleg Románia területén.







Románia területén jelen pillanatban 22.866 személy van intézményesített karanténban, 60.697-en pedig otthoni elkülönítésben, orvosi megfigyelés alatt - tájékoztatott csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Ez idáig 79.629 koronavírustesztet végeztek el országszerte.



A GCS szerint a 2-es számú katonai rendelet hatályba lépése óta 2078 személyt helyeztek hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elkülönítésre vonatkozó előírásokat.



Továbbá 104, hatósági karanténban lévő személy elhagyta a karanténközpontot, ezért újabb 14 napra vesztegzár alá vonták őket.



Az elmúlt 24 órában 447 hívás futott be a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban és 1917 a lakosság tájékoztatását szolgáló 0800 800 358-as zöldszámra.



A legutóbbi jelentés óta Nagy-Britanniában és Németországban is meghalt egy-egy, koronavírussal diagnosztizált román állampolgár. Ezzel 55-re nőtt a halálesetek száma a külföldön élő románok körében - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Ez idáig összesen 718 külföldön élő román állampolgárt diagnosztizáltak koronavírussal: 422-t Olaszországban, 196-ot Spanyolországban, 25-öt Franciaországban, 13-at Németországban, 47-et Nagy-Britanniában, kettőt Namíbiában, kettőt az Amerikai Egyesült Államokban, kettőt Ausztriában, kettőt Belgiumban, kettőt Indonéziában. Egy-egy fertőzött román állampolgárt regisztráltak Írországban, Luxemburgban, Svédországban, Argentínában és Tunéziában.



A koronavírus-járvány kitörése óta 55 igazoltan fertőzött román állampolgár halt meg külföldön: 13 Olaszországban, 14 Franciaországban, 16 az Egyesült Királyságban, 7 Spanyolországban, 3 Németországban, egy Svédországban és egy Belgiumban.



A külföldön élő, koronavírussal fertőzött románok közül eddig 11-et nyilvánítottak gyógyultnak: 7-et Franciaországban, kettőt Indonéziában, egyet Luxemburgban és egyet Tunéziában.

(hírszerk./(agerpres))

