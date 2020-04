Nem sok eredménye lett Mezei János „fordított karantént” kérő levelének

A Hargita megyei határok lezárását kérő felvetésre a közegészségügyi hatóság semmitmondó levéllel válaszolt Mezei Jánosnak, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) társelnökének.



Mezei még április 2-án, a Hargita megyei fertőzéseket megelőzően írt levelet Marcel Vela belügyminiszternek. Azt kérte, a járványhelyzet miatt a Suceava megyei példa alapján az átutazó forgalmat a székely megyéből tereljék el.



Suceava az ottani esettekkel a leginkább fertőzött megyének számít Romániában, és ezért volt szükség a lezárására, Hargita megye pedig a fenti beadványt megelőző napig azzal büszkélkedhetett, hogy az egyetlen olyan megye volt az országban, ahol addig még nem volt koronavírusos eset. Vagyis a politikus által elképzelt "fordított" karantén lényege éppen az lett volna, hogy ne hurcolják be a fertőzést a megyébe.



A beadványra a Szeben Megyei Közegészségügyi Igazgatóság válaszolt, írja sajtóközleményében az Erdélyi Magyar Szövetség



„A központi hatóságok a Megyei Vészhelyzeti Bizottságoktól kapott tájékoztatás alapján felmérik és elemzik, amennyiben indokolt a helyi karanténok elrendelése” – írják.



Az EMSZ közleménye szerint a megyezárásra vonatkozó kérést érdemben nem mérlegelték, a román állam újra a lusta utat választotta: „lefedték” az ügyet egy bürokratikus válasszal.



„A hozzáállásuk azért is méltatlan és bántó, mert időközben számtalan aggódó helyi lakos egyetértő visszajelzését kaptuk”-írják.



A közlemény szerint a válaszlevélben emlegetett vészhelyzeti bizottság elnöke Hargita megyében Ion Proca prefektus. A határzárásra vonatkozó javaslatot Mezei János a fejlemények miatt a prefektusnak is megküldi. A vészhelyzeti bizottság tagja továbbá Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke. Mezei a megyei tanácsban is felhívta a résztvevők figyelmét a belügynek címzett kérésre. Felkérte Borbolyt, hogy a továbbiakban képviselje a megyehatár lezárására vonatkozó kérést és a járványhelyzet megelőzésére törekedjen.



„Amikor az emberéletek megóvása a cél, a megelőzés is legalább annyira fontos, mint az egészségügyi ellátólánc felkészítése. Naponta több százan fertőződnek meg az országban. A kormány védekezzen végre valós eszközökkel a terjedés ellen. Jelenleg csak látszatintézkedésekkel szédít, kapkodva hoz döntéseket, ahogyan azt az ortodox húsvét kapcsán is láthattuk” – összegzett Mezei. (közlemény)



