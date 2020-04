Kolozs megyében 82 egészségügyi egység kapott, a magyar kormány által felajánlott egészségügyi felszerelésből





Kolozs megyében 21 ezer sebészeti maszkot, 6.520 FFP maszkot, 275 plexi maszkot, 8.500 védőkesztyűt, 1.420 adag fertőtlenítőszert, 1.280 védőruhát és 626 védőszemüveget osztottak szét 81 egészségügyi egység között.68 háziorvosi rendelő, tizenkét öregotthon és 2 kórház kapott védőfelszerelést tartalmazó csomagot megyeszerte.„Szombaton érkezett a szállítmány, amely maszkokat, védőruhákat, szemüvegeket, valamint fertőtlenítőszert tartalmazott. Köszönjük Magyarország kormányának, hogy ezekben az embert próbáló időkben sem feledkezik meg a külhoni magyarokról. Nagy segítség ez a községeink, városaink orvosainak, akik nap, mint az első vonalban küzdenek a vírus ellen és akiknek a megfelelő védőfelszerelés most, az életüket mentheti meg.” – nyilatkozta, a Kolozs Megyei Tanács RMDSZ-es alelnöke. Hozzátette a kolozsvári sürgősségi pszichiátria és onkológiai kórházak mellett, 28 település családorvosai, valamint a kolozsvári öregotthonok mellett gyalui, dési, szamosújvári, buzai, mérai, bágyoni és keszüi öregotthonok kaptak a csomagokból.„A frontvonalban dolgozók egészségét a védőfelszerelések mellett, mi úgy védhetjük meg, ha otthon maradunk, ezért arra kérek mindenkit, hogy ha csak teheti maradjon otthon, így nem csak a saját és szerettei egészségét, de az orvosok, ápolók, rendfenntartók és olyan személyek életét is védi, akik kénytelenek ebben a nehéz időkben is dolgozni, azért, hogy mi biztonságba lehessünk.Az RMDSZ Kolozs megyei szervezete,, Kolozsvár alpolgármestere, Vákár István alelnök, valamintmegyei tanácsosok kedd óta folyamatosan ezek szétosztásával foglalkozik. Nagy köszönettel tartozunkgyalui alpolgármesternek és csapatának a logisztikai szervezésben nyújtott segítségéért.„A szétosztást azon az elven szerveztük meg, hogy a megye területét minél hatékonyabban le tudjuk fedni és tényleg azok az egységek kapjanak belőle, akinek valóban szükségük van ezekre a felszerelésekre” – mondta elaz RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke.„Köszönjük Magyarország kormányának, hogy ezekben a megpróbáltató időkben sem feledkezik meg a külhoni magyarokról. Nagy segítség ez a községeink, városaink orvosainak, akik nap mint küzdenek azért, hogy a mi egészségünket védjék” – nyilatkozta, ügyvezető elnök. (