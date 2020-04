Ráduly Róbert: két csíkszeredai illetőségű fertőzöttről tudunk

A legfrissebb adatok alapján két olyan csíkszeredai illetőségű személy van, akit megfertőzött az új típusú koronavírus – erősítette meg Ráduly Róbert Kálmán polgármester, a Csíkszeredai Katasztrófavédelmi Bizottság elnöke az április 16-i bizottsági ülést követő online sajtótájékoztatón.



A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Sürgősségi Betegallátó Egységének orvosa mellett egy olyan csíkszeredait is kezelnek a kórház fertőzőosztályán, aki más megyében, kezelés során fertőződött meg – jelentette be Ráduly Róbert Kálmán, hangot adva elégedetlenségének, amiért Bukarestből akadályozzák a naprakész tájékoztatást.



A csütörtöki nap folyamán egyébként befejezik a lépcsőház-fertőtlenítések második hullámát a városban, feltöltik a polgármesteri hivatal által vásárolt fertőtlenítőszerrel a lépcsőházakba felszerelt kézfertőtlenítő-adagolókat, és aláírják hét lélegeztetőgép megvásárlásának szerződését – az életmentő felszereléseket a megyei kórház számára vásárolja a város.



A polgármester azt is bejelentette, hogy az átmenetileg nélkülözhető hivatali személyzetet kényszerszabadságra küldik. (közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!