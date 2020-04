Közzétette megállapításait és új intézkedéseit a Maros Megyei Klinikai Kórház új menedzsere

A Maros Megyei Klinikai Kórház menedzsere, Dr. Porav – Hodade Daniel kinevezésének első 14 napja után a következő információkat teszi közzé a koronavírusos betegek kezelésével kapcsolatban:



2020. április 3-án hivatalba lépése első napján a következőket állapította meg a kórházmenedzser:



Az egyetlen biobiztonsági szempontból befejezett épület az volt, amelyben a Szülészeti-Nőgyógyászati és Újszülött osztályok működnek.



A Gh. Marinescu 1. szám alatti épületben csak az ATI (intenzív terápia) osztály állt készen, a koronavírusos betegek befogadására és kezelésére. A többi osztályon a munkálatok csak 2020. március 29-én kezdődtek el, bár a szükségállapot már két hete el volt rendelve.



Az Egészségügyi Minisztérium által a koronavírusos betegek kezelésére kijelölt Tüdőgyógyászati klinika nem szerepelt az Ideiglenes üzemeltetés műszaki tervében, amelyet jóváhagyásra küldött el a kórház a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóságnak.



A Szemészeti Klinikán, az I.-es és a II-es Pszichiátria Klinikán, valamint a Gyermekgyógyászati Klinikán nem voltak a páciensek számára biobiztonsági szempontból kialakított útvonalak, ezek nem szerepeltek a Maros Megyei Klinikai Kórház koronavírusos betegek kezelésére létrehozott ideiglenes üzemeltetési műszaki tervében.



Április 3-án az Intenzív terápiás osztályon (ATI) 12 darab ágy volt felszerelve lélegeztetőgéppel.



A Maros Megyei Klinikai Kórház menedzsere által, az Onkológiai Klinika volt kijelölve a koronavírusos betegek fogadására, bár ez jelentős veszélyt jelentett az itt kezelt onkológiai betegségben szenvedő páciensek számára koronavírus fertőzése esetén.



Nem történt előrelépés annak érdekében, hogy az ebben az időszakban felfüggesztett egészségügyi személyzet át legyen helyezve a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére kijelölt klinikákra.



A személyzet védelméhez szükséges kórházi eszközök egy részéből nem volt elegendő mennyiség beszerezve (például csak 50 darab FFP3 maszk volt a kórház raktárában).



Az elemzést követően a Maros Megyei Klinikai Kórház új vezetősége a következő döntéseket hozta:



A Maros Megyei Klinikai Kórház ideiglenes üzemeltetésére vonatkozó műszaki terv módosítása és annak sürgősségi jóváhagyása a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság által, amely tartalmazza a fent említett klinikák koronavírus körzetbe való felvételét.



A munkálatok sürgős megkezdése a Szemészeti klinikán ezek 2020. április 9.-én fejeződtek be. A Pszichiátria - és Gyermekgyógyászati Klinikák esetében a munkát munkálatokat 2020. április 12.-én fejezték be, így jelenleg ezek a klinikák is alkalmasak a koronavírusos betegek fogadására és kezelésére.



A Marosvásárhelyi Sürgősségi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézet és Nova Vita Egészségügyi Központtal együttműködve 10 lélegeztető gépet helyeztünk át a Gh. Marinescu 1-es szám alatti épületben működő Intenzív Terápiás osztályra (ATI). Jelenleg, a Maros Megyei Klinikai kórházban 22 hely van a kritikus állapotban levő, intenzív terápiát igénylő betegek számára.



Az Onkológiai Klinika jelenleg nincs kijelölve koronavírusos betegek fogadására, így ott biztonságosan elvégezhetőek azok az onkológiai kezelések, amelyeket nem lehet elhalasztani a szükségállapot ideje alatt sem.



Azokra a klinikákra, ahol a koronavírusos beteget kezelik, orvosokat és kisegítő-személyzetet helyeztünk át, az ügyeleti listákat kiegészítettük, és a munkagrafikonokat olyan módon módosítottuk, hogy elkerüljük a személyzet kimerülését.



Lépéseket tettek mind a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság, mind az Egészségügyi Minisztérium felé, hogy engedélyezzék további, hiányos ügyeleti listák kiegészítését, valamint az egészségügyi személyzet kirendelést megyei és országos szinten az Intenzív terápia, a Fertőző- és Tüdőgyógyászati szakterületek számára.



A védőfelszerelések hiányát pótolták. Az egészségügyi személyzet az Egészségügyi Minisztérium 555/2020-as rendeletében ajánlott minimumkövetelményeknél is magasabb szintű védőfelszerelést használ.



Az egész adminisztratív és vezetői csapat minden energiáját és erőforrását arra fordítja, hogy a klinikákon történő munka biztonságos legyen, áll a kórházmenedzser által közzétett sajtóközleményben. (közlemény)

